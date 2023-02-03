WhatsApp’a yeni özellikler eklenmeye tam gaz devam ediyor. WhatsApp sızıntıları ile ünlü WaBetaInfo‘nun en son raporuna göre, Android için ses durumu özelliğinin ardından WhatsApp’ın belge gönderme, arama kısayolu ve sabitlenmiş mesajlar dahil olmak üzere bir dizi özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp, 2022 yılında dosya paylaşım sınırını 100 MB‘den 2 GB‘a çıkarmıştı. Ancak tüm kullanıcılar bunun farkında değildi. Meta bu özelliği tanıtmak için yeni bir güncellemeye bir uygulama içi banner eklemeyi planlıyor.

Banner dosya gönderme bölümünde görünecek ve kullanıcıları artık 2 GB’a kadar olan dosyaları paylaşabilecekleri konusunda bilgilendirecek. Bu, farkındalığı artırmaya yardımcı olacak ve insanları özelliği denemeye teşvik edecek.

Bir diğer özellik ise kullanıcıların listelerindeki bir kişiye dokunarak bir arama kısayolu oluşturabileceklerini gösterecek. Bu, cihazlarının ana ekranını otomatik olarak güncelleyecek. Bu özellik, aynı kişiyi sık sık arayanlar ve uygulamayı açma ve her seferinde kişiyi arama sürecinden geçmek istemeyenler için zaman kazandıracak ve arama sürecini basitleştirecek.

WhatsApp, gelecekteki bir uygulama güncellemesi için sohbetlere ve gruplara mesaj gönderme yeteneği geliştiriyor. Önemli mesajları sabitlemek, konuşmalarda bulmalarını kolaylaştıracak.

Alıcı WhatsApp’ın eski bir sürümünü kullanıyorsa, uygulama yükseltmek için bir mesaj görüntüler. Bu özellik, gruplar halinde organizasyonu geliştirecek ve kullanıcıların kolayca erişilebilir hale getirerek önemli mesajlara odaklanmalarını sağlayacaktır.

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Şimdilik Beta aşamasında olan bu özelliklerin bu yılın ilk çeyreğinde iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Bakalım mesajlaşma devinden başka ne gibi özellikler göreceğiz? Telegram’ın buna cevabı nasıl olacak?