WhatsApp yakında kullanıcıların mesajları tarihe göre aramasına izin verecek yeni bir özellik getirebilir. WaBetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, anlık mesajlaşma platformu, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tarihe göre mesaj arama özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ilk olarak iki yıl önce 2020’de fark edildi. Şimdi, WhatsApp nihayet bu özelliği getirmeyi planlıyor.

WhatsApp’ta tarihe göre mesaj arama özelliği nasıl çalışacak?

Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar bir görüşmede mesaj aradıklarında yeni bir takvim simgesi görecekler. Bu simgeyle, kullanıcılar belirli bir tarihe atlayabilir ve bu tarihten itibaren tüm mesajları geri alabilirler. Kullanıcılar, yalnızca görüşmede gezinerek tarih görünümünü kapatabilecekler.

Yaklaşan tarihe göre mesaj arama özelliği, bir kullanıcı belirli bir kişiyle paylaşılan ilk mesajı keşfetmek istediğinde veya belirli bir tarihte hangi mesajların paylaşıldığını okumak istediğinde yardımcı olacaktır.

Özellik şu anda geliştirme aşamasındadır. WhatsApp’ın bu özelliği gelecekteki bir güncelleme ile yayınlaması bekleniyor.

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Diğer yandan WhatsApp’ın WhatsApp Survey adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor. WhatsApp özelliklerini izleyen çevrimiçi bir platform olan WaBetaInfo tarafından bildirildiği üzere, platform yakında kullanıcılardan uygulamanın içinden geri bildirim isteyebilir.

Kullanıcılar, bu uygulama içi anketlere katılarak bir davet aldıktan sonra yeni özellikler, ürünler ve daha fazlası hakkında geri bildirimde bulunabilirler. Kullanıcılar geri bildirimlerini göndermek için davetiye alacaklar. Rapor, WhatsApp’ın anket davetleri göndermek için doğrulanmış bir sohbet getireceğini gösteren özelliğin bir ekran görüntüsünü paylaşıyor. Şu anda, kullanıcıların bu görüşmeden hangi anketleri alacağı belli değil. Kullanıcılar, bu resmi WhatsApp sohbetinden gelen davetleri reddetme seçeneğine sahip olacak.