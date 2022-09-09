Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini yeniden yayınlama yeteneği vermeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi, bu özelliği bir grup kullanıcının üzerinde test etmeye yakında başlayacak. Repost özelliği yakında az sayıda kullanıcı arasında test edilecek.

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Instagram, Twitter’daki retweetleme çalışmalarına çok benzer şekilde, Akışta diğer kullanıcıların gönderilerini paylaşma olasılığını araştırıyor. Kullanıcılar, yakında orijinal içerik oluşturucudan bahsederek Akışlarında diğerlerinden gelen gönderileri paylaşabilecekler. Başka birinin gönderisini Hikayeler’de paylaşmak zaten mümkündü, ancak üçüncü taraf bir uygulama kullanılmadığı sürece henüz Akış’ta paylaşılmıyordu.

Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

Instagram’ın ana şirketi Meta, özelliğin yakında az sayıda kullanıcı arasında test edileceğini doğruladı. Bu özellik, diğer kullanıcıların çok sayıda fotoğraf ve videonun onaysız olarak paylaşılmasına bir yanıt olarak görülebilir. Sızan bir görsel, bu repost özelliği için Instagram uygulamasına yeni bir sekme eklendiğini gösteriyor. TikTok da benzer bir işlevi test ediyor.

Kaynak: Techcrunch