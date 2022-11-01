Bazı Instagram kullanıcıları durdurulan hesaplarına erişmek için e-posta tanımlayıcıları ve telefon numaraları sağlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Şimdi, Instagram’ın birkaç saatliğine çökmesine neden olan hata düzeltildi.

Küresel bir Instagram kesintisi, birçok kullanıcının hesaplarının askıya alındığını bildirmesine neden oldu ve “hesabınızı askıya aldık” şeklinde alıntılandı. Kesinti nedeniyle bazı kullanıcıların Instagram hesapları geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Bir kullanıcı, askıya alınan hesaplarını tekrar çevrimiçi hale getirmeden önce yazılımın e-posta adreslerini ve telefon numaralarını istediğini söyledi.

Ayrıca bkz: Instagram Dünya Genelinde Bir Çok Hesabı Askıya Aldı!

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it’s just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #Instagram #instagramdown pic.twitter.com/2ORKRtu0z7 — Niushaj_ (@QueenVIP8) October 31, 2022

Meta’ya göre küresel Instagram kesintisi bir “yapılandırma değişikliğinden” kaynaklandı. Şirket, Instagram ve Facebook’u bazı kullanıcılar için kısa süreliğine erişilemez hale getiren sorunu çözdüğünü belirtti. Kullanıcılar her iki siteyi de bir masaüstü tarayıcıya veya ekrana yüklemeye çalıştıklarında “sayfa mevcut değil” veya “akış yenilenmiyor” hataları aldılar.

We’ve resolved this bug now – it was causing people in different parts of the world to have issues accessing their accounts and caused a temporary change for some in number of followers. Sorry! 😵‍💫https://t.co/Q1FBOEI97D — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Platformunda kullanıcı tarafından gönderilen arızalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan durum güncellemelerini derleyen kesinti izleme web sitesi Downdetector’a göre, Pazartesi günü yaklaşık 3.000 kullanıcı etkilendi. Kesintinin çok daha fazla sayıda kişiyi etkilemiş olması mümkündür.

Twitter’da “#InstagramDown” (#InstagramKesildi) trendi, çok daha fazla sayıda kullanıcının giriş yapmakta sorun yaşamasıyla birlikte yükseldi. Çok sayıda kullanıcı Instagram’ın kararına itiraz edemediklerini, bunun sonucunda hesaplarının kapatıldığını ve e-posta ya da şifrelerinin bulunamadığını iddia etti. Kısa süre önce Instagram, kullanıcıları istismardan korumak için yeni geliştirmeler yaptığını duyurdu.