Bazı Instagram kullanıcıları durdurulan hesaplarına erişmek için e-posta tanımlayıcıları ve telefon numaraları sağlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Şimdi, Instagram’ın birkaç saatliğine çökmesine neden olan hata düzeltildi.

Küresel bir Instagram kesintisi, birçok kullanıcının hesaplarının askıya alındığını bildirmesine neden oldu ve “hesabınızı askıya aldık” şeklinde alıntılandı. Kesinti nedeniyle bazı kullanıcıların Instagram hesapları geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Bir kullanıcı, askıya alınan hesaplarını tekrar çevrimiçi hale getirmeden önce yazılımın e-posta adreslerini ve telefon numaralarını istediğini söyledi.

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it’s just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #Instagram #instagramdown pic.twitter.com/2ORKRtu0z7

— Niushaj_ (@QueenVIP8) October 31, 2022