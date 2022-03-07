WhatsApp Yakında Kullanıcıların Anket Yapmasına İzin Verecek!

Düzenli bir ritüel olarak adlandırabileceğimiz şeyin bir parçası olarak, WhatsApp yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, Twitter ve diğerleri gibi web sitelerinde yapabileceğiniz gibi, başkaları için anket yapmanıza yardımcı olacaktır.

WhatsApp Anket Özelliği İçin Çalışmalara Başladı!

WABetaInfo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, WhatsApp‘ın iOS beta sürümü 2.22.6.70‘in bir parçası olarak yeni Anket Özelliğini test ettiğini ve şu anda geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, Anketler özelliğini çalışırken gösteren bir ekran görüntüsüde paylaşıldı.

WhatsApp grup sohbeti kullanıcılarının soru girerek anket oluşturabilecekleri ortaya çıktı. Bu özellik, başkalarından soru sormanıza izin verecek ve ardından oylar kararı verebilecek. Bir tatil yeri ya da grupla ilgili bir parti temasına karar vermeniz gereken durumlar için kullanışlı olacaktır.

WhatsApp Anket özelliğiyle ilgili tüm ayrıntılar şu an için mevcut olmasa da, bunun yalnızca grup sohbetleri için olacağı ve uçtan uca şifreli olacağı onaylandı. Hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan, önümüzdeki haftalarda bu yeni WhatsApp özelliğinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı görmemiz muhtemel.

Ayrıca, Meta‘nın sahip olduğu mesajlaşma platformu, yeni kamera kullanıcı arayüzü, mesaj tepkileri, ses kayıtlarındaki değişiklikler ve daha fazlası gibi bir dizi daha özelliği test ediyor.