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WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
Günümüzde WhatsApp, en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Aylık 2 milyardan fazla kişi, WhatsApp’ı kullanıyor. WhatsApp’ın politika değişikliği sonrası, birçok kişi Telegram’a yönelmeye karar verdi. Peki Telegram gerçekten WhatsApp’tan daha mı güvenli? Gelin Signal, Telegram ve WhatsApp’ı güvenlik yönünden karşılaştıralım.
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E2E, yani uçtan uca şifreleme nedir?
WhatsApp’ın güvenli sayılmasını sağlayan nokta, E2E, yani uçtan uca şifreleme metodu. E2E sayesinde tüm mesajlarınız, video görüşmeleriniz, sesli aramalarınız, fotoğraflarınız ve paylaştığınız diğer her şey WhatsApp’ta uçtan uca şifrelenir. Bu ise şu anlama geliyor; WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz herhangi bir mesajı veya dosyayı, sadece siz ve alıcı görebiliyor. WhatsApp yani Facebook şirketi bu bilgilere erişemiyor. Yani sizden çıkan mesajın karşıya ulaşma sürecinde, aradaki şifrelemeyi çözebilecek olan anahtar, WhatsApp’ın yani Facebook şirketinin elinde değil. Ayrıca WhatsApp’ın, Signal’ın arkasındaki isim olan Open Whisper Systems tarafından geliştirilen güvenlik protokollerini kullanması da bir artı. Uçtan uca şifreleme, günümüzde online platformlarda en güvenli protokollerden biri olarak kabul ediliyor.
WhatsApp’taki tüm iletişiminiz E2E şifrelemesini kullanıyor olsa da; şirketin yedeklemeleri (bulut ve yerel) şifrelememesi kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Bu, WhatsApp’ın güvenlik modelinin en önemli eleştirilerinden biridir. Ek olarak WhatsApp’ın üzerinden Facebook şirketi, kimin kime ne kadar süreyle ne kadar mesaj gönderdiği, uygulama üzerinde ne kadar süre online olduğu gibi bilgilere ulaşabilir.
Güvenlik sadece, şirketler ve veriler bazında düşünülmemeli. WhatsApp’ta, bilgilerinizi 3. kişilere kaptırmamanız için, 2 faktörlü doğrulama ve biyometrik güvenlik de mevcut. Bu da WhatsApp’ın güvenlik konusunu biraz daha ileri taşımasını sağlayan detaylardan biri.
Peki Telegram’da durum ne?
Telegram’da birçok güvenlik özelliği olsa da; mesajlaşmalarınız uçtan uça şifreleme ile koruma altında değildir. Bununla birlikte, Telegram’ın mesajlarınızı ve diğer bilgilerinizi şifreleme biçiminde birçok sorunlu nokta vardır. Birincisi, Telegram E2E şifrelemesini sadece, gizli sohbetler özelliği dahilinde kullanmakta. Bu durum da, günlük kullanımda güvenli mesajlaşma tarafındaki pratikliği azaltmakta. Bu, mesajların cihazınızda şifreleneceği ve ardından şifrelerinin Telegram’ın sunucusunda çözüldüğü anlamına gelir. Ve ek olarak, mesajlar sunucuda şifrelenir ve son şifre çözme için alıcının cihazına gönderilir. Gördüğünüz gibi, bu süreçte Telegram, sunucu tarafında şifreleme anahtarlarına sahiptir ve teorik olarak normal sohbetlerinize erişebilir.
Telegram, ne pahasına olursa olsun, mesaj saklama ve şifre çözme anahtarlarını, verilerinizden herhangi birine erişebilmek için dünyanın dört bir yanındaki birden fazla hukuk sisteminden mahkeme emri gerektirecek şekilde yönettiğini belirtir. Aslında şirket, bu tarihe kadar üçüncü şahıslar ve hükümetlerle 0 bayt veri paylaştığını söylüyor. Ama bu noktada şirkete ne kadar güvenebileceğiniz yine soru işareti.
Gizli sohbet özelliğine değinmişken şunu da atlamayalım. Telegram, mesajlarınızı şifrelemek için kendi tescilli şifreleme protokolü olan MTProto’yu kullanmakta. MTProto, kapalı kaynaklı bir güvenlik yöntemi olduğu için siber güvenlik uzmanları tarafından detaylı incelemeye tabi tutulamamakta. Bu nedenle, güvenlik araştırmacıları, Signal protokolü gibi açık kaynaklı ve yaygın olarak güvenilen bir protokol kullanmanın, Telegram’da özel bir kapalı kaynaklı şifreleme protokolü kullanmaktan daha iyi olabileceğini belirtiyor.
Signal, güvenlik konusunda iki uygulamanın da önünde geliyor
Güvenlik söz konusu olduğunda Signal, en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Signal, uçtan uca şifrelemeyi uygulamak için açık kaynaklı Signal Protokolünü kullanıyor. Ve WhatsApp gibi, E2E şifreleme, Signal üzerindeki tüm iletişim biçimlerine dahil. WhatsApp’ta mesajlar ve aramalar şifrelenirken; Signal bir adım daha ileri giderek meta verileri de şifreler. Kullanıcı gizliliğini her anlamda korumaya çalışan Signal, Sealed Sender olarak adlandırılan bir protokole sahip. Temel olarak, Sealed Sender ile, kimin kime mesaj gönderdiğini kimse (Signal bile) tespit edemiyor. Ayrıca 2 faktörlü kimlik doğrulama, Signal bünyesinde de mevcut. Bu da, şirketler haricindeki 3. kişilerin de Signal verilerinize ulaşabilmesini zorlaştırıyor. Hatta dilerseniz uygulamaya yine biyometrik verilerinizle erişebiliyorsunuz. Bu da, cihazınız başka şahısların eline geçse bile Signal verilerinizi güvende tutabilmenizi sağlıyor.
Güvenlik yönünden baktığımız zaman, sıralama şu şekilde oluşuyor:
1) Signal
2) WhatsApp
3) Telegram
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
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DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
WhatsApp olmadan yaşanır mı? Bu sorunun cevabıunı Dilşah ile test ediyoruz. Bu uygulamaya bağımlı insanlar olarak WhatsApp olmadan yaşayabilir miyiz göreceğiz.
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DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
WhatsApp konusu bu süreçte tahmin edebileceğiniz gibi oldukça konuşuluyor. Birçok insan WhatsApp’ı kaldırmayı düşünürken Telegram, Signal gibi alternatiflerde kullanım farklılığı ve az insan olması gibi etmenler mevcut. Biz de HWP ekibi olarak bunu test etmek istedik. Dilşah bugün itibarıyla WhatsApp uygulamasını telefonundan kaldırdı ve WhatsApp’sız yaşamı test edecek. Bakalım kaç gün dayanabilir göreceğiz 🙂
Dilşah’ın WhatsApp’sız geçirdiği günleri her gün bu videol tarzında düşüncelerini açıklayacağı şekilde HWP ekranlarında göreceksiniz.
İyi seyirler…
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Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
Samsung Galaxy S21 ailesi 14 Ocak 2021’de lanse edilecek. Tanıtımına son 3 gün kalan cihazın tüm detayları ise bu videomuzda olacak. Hem Galaxy S21, hem Galaxy S21+ hem de Galaxy S21 Ultra modellerinin bilinen özelliklerini görebilirsiniz.
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Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
Samsung Galaxy S21 özellikleri
151.7 x 71.2 x 7.9 mm
171 gram
6.2 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4.000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21+ özellikleri
161.4 x 75.6 x 7.8 mm
202 gram
6.7 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4800 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
165.1 x 75.6 x 8.9 mm
228 gram
6.8 inç 3200 x 1440 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
1-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1600 nit
Gorilla Glass Victus koruma
12 GB RAM
128/256/512 GB depolama
108 MP ana kamera (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
10 MP telefoto (3x zoom)
10 MP periskop (10x zoom)
40 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
5000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
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