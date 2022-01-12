WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp, 2022’de bir takım yeni özellikler ekleyecek gibi görünüyor ve bu sefer uzun süredir söylentileri dolaşan sesli not oynatıcısını iOS kullanıcıları ile beta testi yapıyor. Artık başka bir sohbette gezinirken bir sohbetten sesli notlar çalmanıza izin verecek. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

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WhatsApp Sesli Mesajlarını Arka Planda Dinleyin

Yakın tarihli bir gönderide WABetaInfo, mesajlaşma platformunun iOS beta sürüm 22.1.72 için yeni küresel sesli not oynatıcısını hem standart hem de İş uygulamalarında kullanıma sunmaya başladığını belirtiyor. Özelliğin Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

Bu yeni özellik, arka planda sesli mesajları dinlemenizi sağlayacak. Bir sesli notu dinlemeye başladığınızda ve başka bir WhatsApp sohbetini görüntülemek için geçiş yaptığınızda, sesli not oynatıcı çalmaya devam edecektir. Sohbet listesinin en üstünde, geldiği WhatsApp kişisinin adı, oynat/duraklat düğmesi ve oynatıcıyı kapatma seçeneği ile yeni bir medya oynatıcı göreceksiniz.

Yeni özelliği test edildi ve farklı WhatsApp sohbetlerine bakarken sesli mesajı dinleyebildik. Kayda değer bir şey, tüm iOS beta test kullanıcılarının bu özelliğe erişemeyeceğidir. Bu arada, arka planda bir sesli mesaj çaldığında sesli not oynatıcının nasıl görüneceğini kontrol edin:

Yine, WhatsApp‘ın bu şık özelliği genel izleyici için ne zaman yayınlamayı planladığını bilinmiyor. Bilmeyenler için WhatsApp, herhangi bir hatadan kaçınmak için sesli mesajı göndermeden önce önizlemenizi sağlayan bir özellik tanıttı.

Meta‘ya ait mesajlaşma platformunun da son zamanlarda bir dizi başka yeni özelliği test ettiği görülüyor. Bildirimlerde bir kişinin profil fotoğrafını gösterme yeteneği, yenilenmiş bir sohbet listesi kullanıcı arayüzü ve iletişim bilgileri sayfası, yakındaki işletmeleri arama yeteneği, yeni bir Topluluklar bölümü ve daha fazlasının yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.