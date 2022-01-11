Firefox 96 Yayınlandı; İşte Yenilikler!

Firefox, performans ve güvenlik odaklı 96.sürümünü yayınladı. Güncelleme, diğer şeylerin yanı sıra video oynatma sorunlarını düzeltir. Google, 2022‘de Chrome 97 ve Microsoft‘un Edge 97 ile ilk büyük güncellemesini sağladıktan sonra, Mozilla şimdi de aynı şeyi yaparak Firefox 96’yı piyasaya sürdü.Yeni ana sürüm performansı artırırrken, yeni işlevler getiririyor ve güvenlik açıklarını etkili biçimde kapatıyor.

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İşte Firefox 96’daki Yenilikler

Kararlı sürüm 96 için notlar:



Geliştiriciler, daha iyi bir ses deneyimi sunmak için gürültü iptali ve otomatik kazanç kontrolünde önemli iyileştirmelerin yanı sıra yankı iptalinde küçük iyileştirmeler yaptı.

Güncelleme, ana iş parçacığı üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltır.

Firefox, varsayılan olarak Cookie Policy: Same-Site=lax çerez politikasını etkinleştirdi. Siteler arası istek sahteciliği saldırılarına (CSRF) karşı koruyucu bir önlem olacak.

çerez politikasını etkinleştirdi. Siteler arası istek sahteciliği saldırılarına (CSRF) karşı koruyucu bir önlem olacak. Video iletimini (SSRC) geçici olarak kesintiye uğratan bir hatanın düzeltilmesi.

WebRTC’nin ekran aktarım çözünürlüğünü düşürmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Belirli sayfalarda video kalitesinin bozulmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Firefox geliştiricileri çeşitli güvenlik sızıntılarını engelledi. Mozilla daha sonra web sitesindeki güvenlik tavsiyelerinde düzeltilen güvenlik açıklarını listeleyecektir.

Firefox nasıl güncellenir: