WhatsApp, 2.23.13.10 beta sürümünde Proxy özelliğini test ediyor. Özellikle birlikte, kullanıcıların bağlantıları üzerinde daha fazla kontrol için bir bağlantı noktası yapılandırmalarına olanak tanıyor. Özelliğin tüm kullanıcılar için yayınlanıp yayınlanmayacağı ve ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp’ın proxy desteği yayınlandı

Proxy özelliği WhatsApp kullanıcılarının, örneğin bir hükümet ablukasını atlamak için cihazları ile Meta’nın sunucuları arasında bir ortam kurmasına izin veriyor. Yeni ayarlarla kullanıcılar medya ve sohbet dosyaları için kullanılan portu bağımsız olarak ayarlayabiliyor. WABetaInfo’ya göre, örneğin sunucular veya proxy sunucu sağlayıcıları belirli kısıtlamalara sahip olabilir ve sohbet verileri ve medya için ayrı adreslerle bu kısıtlamalardan da kaçınılabilir.

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Web sitesi ayrıca ek Taşıma Katmanı Güvenliği için bir seçeneğin test edildiğini de ekledi. Bu, kullanıcı ile proxy sağlayıcı arasındaki verileri şifreleme ile güvence altına alacak. Bu arada WhatsApp, varsayılan olarak sohbetler için uçtan uca şifreleme sunuyor. Son olarak, sohbet hizmetinin beta sürümünde kullanıcıların proxy ayarlarını birlikte paylaşmalarına olanak tanıyan bir paylaşım özelliğini test ettiği söyleniyor.

WhatsApp proxy özelliği nasıl kullanılır

Yeni özellik için öncelikle WhatsApp’ın son sürümüne ihtiyacınız var. Daha sonra Ayarlar > Depolama ve veriler > Proxy yolunu izleyin ve özelliği aktif edin.

Son olarak WhatsApp, yalnızca uygulamaya bağlanılamadığında proxy kullanılması gerektiğini söylüyor.