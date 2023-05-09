Her geçen gün yeni özelliklerle güncellenen ve son olarak Wear OS 3 desteğiyle gündeme gelen WhatsApp uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sundu. Popüler mesajlaşma platformu, kullanıcıların gönderilen mesajlarda düzeltme yapmalarına olanak tanıyan mesaj düzenleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı. İşte WhatsApp’ın çok beklenen özelliğine ait detaylar!

WhatsApp Mesaj Düzenleme Özelliğini İlk Etapta Herkese Sunmayacak!

Bu çok beklenen özellik, şimdilik sadece bir grup kullanıcıya geliyor. Gelen bilgilere göre, bu yeni özellik ilk etapta yalnızca WhatsApp Web’deki beta test kullanıcılarına gelmiş durumda. Yeni mesaj düzenleme özelliği, bir metin mesajı için menü seçenekleri altında gösteriliyor.

Bu seçeneği seçtiğinizde, mesajı yeni bir pencere içinde düzenlemeniz istenecek. Özelliğin WhatsApp hesabınız için etkinleştirilmesi durumunda, sohbetlerinizdeki ve gruplarınızdaki mesajlarınızı düzenlemek için 15 dakikaya kadar süreniz olacak ve bu süre içerisinde mesajları birden çok kez düzenlemek mümkün olacak.

Kaynaklar, 15 dakikalık süre sınırının “konuşmanın gerçekliğini korumak” için belirlendiğini söylüyor. Yani bu özellik, şimdilik sadece basit yazım hatalarını düzeltmeyi amaçlıyor. Mesaj düzenleme özelliği, WhatsApp’ın sıkça yazım hatalı mesajlar gönderen ve ardından hata için bir özür mesajı gönderen kullanıcılara çokça ihtiyaç duydukları kolaylığı getirecek bir özellik olarak karşımızda.

Mesajların gönderildikten sonra düzenlenebilmesi sayesinde, kullanıcılar özür mesajı göndermeye veya yeni bir konuşma başlatmaya gerek kalmadan hataları düzeltebilecek ve yanlış anlamaları açıklığa kavuşturabilecek. Bu sadece zamandan ve emekten tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda iletişimi geliştirecek ve yanlış yorumlama olasılığını azaltacaktır.

Ayrıca, iMessage’ın aksine, WhatsApp düzenlenmiş bir mesajın geçmişini göstermeyecek. Bunun yerine düzenlenen mesajlar yalnızca “Düzenlendi” etiketiyle etiketlenecek. Elbette bu özellik henüz beta aşamasında olduğundan, gelecekte kararlı sürüm yayınlandığında bu durum değişebilir.

Meta’nın sahibi olduğu şirket, bu ayın başlarında kullanıcılarına web istemcisi üzerinden beta programına katılma seçeneğini sundu. Katılmak için hesabınızı WhatsApp Web’e bağlamanız, ayarlara gitmeniz, “Yardım “a tıklamanız ve “Betaya Katıl” yazan kutuyu işaretlemeniz yeterli. Ardından mesaj düzenleme özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp bu özelliği kullanıma sunarak doğru mu yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!