WhatsApp kurucu ortağı: Facebook’u silin!

2014 yılında Facebook, tam 16 milyar dolarlık bir anlaşma ile WhatsApp‘ı satın almıştı. Şirketin ortak kurucuları Jan Koum ve Brian Acton ise haliyle bu anlaşmadan zengin birer insan olarak çıkmıştı. Kurucu ortaklardan Koum, şirketi yönetmeye devam etti ancak Acton bu yılın başında kendi vakfını yönetmek üzere şirketten ayrıldı.

Bugün ise Brian Acton‘dan Facebook ile ilgili şaşırtıcı bir tweet geldi.

WhatsApp kurucu ortağından Facebook tweet’i

Brian Acton, aşağıda görebileceğiniz üzere attığı tweet’te “Artık zamanı” yazarak “Facebook’u silin” hashtagini kullandı. Acton’ın neden böyle bir çağrı yaptığı ise bilinmiyor.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 Mart 2018

Acton, geçtiğimiz ay bir WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulaması olan Signal’a 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı.