Haber
WhatsApp, konferans katılımcı sayısını arttırıyor!
WhatsApp, içinde bulunduğumuz karantina döneminde iletişim uygulamalarının ve sesli/görüntülü konferansların artması sonucu, dört kişi ile sınırlı olan konferans özelliğinin katılımcı sayısını arttırmaya karar verdi.
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WhatsApp, konferans katılımcı sayısını arttırıyor!
İçinde bulunduğumuz dönemde COVID-19 salgını sebebi ile bir çok insan evlerinde karantina uyguluyorlar ve yakın çevreleriyle bir arada olabilmek için tek imkanları sesli veya görüntülü konferanslar. Markaların istatistiklerine göre son dönemde yapılan konferansların sayısı eskiyi nazaran bir hayli artmış durumda. Google‘ın Duo‘su gibi uygulamalar video konferanslarındaki katılımcı sayısını çoktandır %50 arttırmış durumda. Alınan son bilgilere göre Facebook‘un sahip olduğu WhatsApp aynı şeyi yapmayı planlıyor.
WhatsApp‘ın yakın zamanda çıkardığı son beta sürümünün kod zincirinin derinlerinde, video veya sesli konferanslardaki katılımcı sayısını maksimuma çıkartmayı hedefleyen bir bölümün olduğu keşfedildi. Şu an için maksimum dört kişiye olanak sağlayan konferans özelliği, rekabet ettiği uygulamalara göre bir hayli az kalıyor. Rekabet içinde bulunduğu uygulamalara baktığımızda Skype 50 katılımcıya olanak sağlarken, Google+ Hangout 10 kişiye kadar katılımcı olanağı sunuyor.
WhatsApp kullanıcıları belli bir süredir bu özelliğin gelmesini bekliyorlardı. Tahminlere göre, maksimum sayıda katılımcı ile konferans yapmak için bütün katılımcıların WhatsApp‘ın çıkartacağı son güncellemeye sahip olması gerekecek. Şu an için katılımcı sayısının ne kadar artacağı bilinmiyor. Hepimiz, yakın bir tarihte WhatsApp‘ın yapacağı açıklamayı beklemekteyiz.
Haber
Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ek vergi geliyor!
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Resmi Gazete bildirisine göre, bugünden itibaren Xbox, PlayStation gibi büyük kitlelere hitap eden konsollara ek gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, video oyun konsolları, oyuncaklar, oyunla ilgili spor malzemeleri, golf sopaları, hoparlörler gibi dikkat çeken ürünlere ek gümrük vergisi eklendi. Vergi oranları ürünlere göre farklılık gösterek yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek, henüz video oyun konsollarına hangi oranda yansıyacağı ise belirtilmemiş.
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Yayınlanan kararda, vergi oranlarının ürünlere 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden itibaren ise yüzde 20 olarak yansıyacağı bildirilmiş.
Geçtiğimiz günlerde 499 dolar ile 549 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıkan PlayStation 5 konsolunun, geçmişte uygulanan ve ek vergiler düşünüldüğünde fiyatlarının ciddi manada yüksek olabileceği öngörülüyor.
Ürünlerin tam listesi ise şu şekilde;
Kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus eşyalar
Genel
2022 model hibrit bir McLaren, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi!
2022 model McLaren Sports Series modellerinden biri olacağı iddia hibrit aracın seri üretim hali, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Şimdi nedir bu Sports Series olayı? McLaren, modellerini belli sınıflara ayıran bir marka. “Sports Series” ise bu sınıflardan biri oluyor. Bu serideki güncel modeller ise 600LT, 600LT Spider, 570S, 570S Spider, 570GT ve 540C olarak karşımızda.
Haberin diğer önemli kısmı ise “hibrit” muhabbeti. Casus fotoğrafları dikkatlice inceleyince, arka tekerleğin eteklerle birleştiği yerde bulunan “hibrit prototip” ibaresi göze çarpıyor.
McLaren’in bu yıl içinde plug-in hibrit bir süper spor tanıtacağı biliniyordu. Eğer öyle olursa McLaren’in P1 modelinden sonraki ikinci hibrit modeli, bu araç olacak. Autocar‘ın bu haberine göre gelecek hibrit araç Sports Series ailesine mensup olacak ve bu yazın başlarında açıklanacak. Açıkçası şu anda bu evrede olan bir araç, bu yaz tanıtılacak ise muhtemelen bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması gerekir. Bu da aracın 2022 değil, 2021 yılı model gamında olacağını gösterir. Tabi bu fikrin, tamamen benim kişisel öngörüm olduğunu belirteyim.
İkinci nesil Sports Series modellerine dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak söylentilere göre araç, 32 km‘lik menzile sahip elektrik motoruyla desteklenmiş, çift turbolu V6 üniteden güç alacak.
Haber
Gamescom 2020 dijital olarak düzenlenecek
Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen oyun dünyasının en büyük etkinliği Gamescom 2020, koronavirüs nedeniyle dijital olacak.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca gelecekte gerçekleşmesi planlanan etkinlikler de tek tek iptal ediliyor. Özellikle teknoloji tarafında yeni çıkan ürünlerin lansmanları da dijital olarak yapılmakta.
Normal şartlar altında Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen Gamescom 2020, bu yıl maalesef internet üzerinden gerçekleşecek. Gamescom ve Game Awards’un kreatörü olan Geoff Keighely, tarafından yapılan açıklamada, aylardır büyük bir ekip ile çalıştıkları Gamescom 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Keighely, ‘Gamescom: Opening Night Live’ gösterisinin 24 Ağustos tarihinde yine dijital ortamlardan izlenebileceğini belirtti.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef Gamescom bu yıl Köln’de hiçbir durumda gerçekleşmeyecek. Birçoğunuz gibi hayal kırıklığına uğradık çünkü Gamescom ekibi olarak aylarca, harika bir Gamescom 2020 üzerinde çalıştık ancak koronavirüs salgını karşısında birlik olmamız gerektiği de ortadadır. Bu, birbirimizi düşünmemiz ve enfeksiyon riskini azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.
Bununla birlikte dijital bir Gamescom üzerinde tam hızla çalışıyoruz. Ne de olsa Gamescom, dünyanın oyunlar için en büyük etkinliği ve bu yıl yine olması gereken şey bu. Ağustos ayı sonunda dijital olsa da sizinle ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla birlikte en iyi oyunları ve Gamescom’u nasıl kutlayacağımızı dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu sene de Gamescom oyunun kalbi!” ifadelerine yer verildi.