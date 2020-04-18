WhatsApp, içinde bulunduğumuz karantina döneminde iletişim uygulamalarının ve sesli/görüntülü konferansların artması sonucu, dört kişi ile sınırlı olan konferans özelliğinin katılımcı sayısını arttırmaya karar verdi.

İlginizi çekebilir: WhatsApp karanlık mod nasıl çalışır?

WhatsApp, konferans katılımcı sayısını arttırıyor!

İçinde bulunduğumuz dönemde COVID-19 salgını sebebi ile bir çok insan evlerinde karantina uyguluyorlar ve yakın çevreleriyle bir arada olabilmek için tek imkanları sesli veya görüntülü konferanslar. Markaların istatistiklerine göre son dönemde yapılan konferansların sayısı eskiyi nazaran bir hayli artmış durumda. Google‘ın Duo‘su gibi uygulamalar video konferanslarındaki katılımcı sayısını çoktandır %50 arttırmış durumda. Alınan son bilgilere göre Facebook‘un sahip olduğu WhatsApp aynı şeyi yapmayı planlıyor.

WhatsApp‘ın yakın zamanda çıkardığı son beta sürümünün kod zincirinin derinlerinde, video veya sesli konferanslardaki katılımcı sayısını maksimuma çıkartmayı hedefleyen bir bölümün olduğu keşfedildi. Şu an için maksimum dört kişiye olanak sağlayan konferans özelliği, rekabet ettiği uygulamalara göre bir hayli az kalıyor. Rekabet içinde bulunduğu uygulamalara baktığımızda Skype 50 katılımcıya olanak sağlarken, Google+ Hangout 10 kişiye kadar katılımcı olanağı sunuyor.

WhatsApp kullanıcıları belli bir süredir bu özelliğin gelmesini bekliyorlardı. Tahminlere göre, maksimum sayıda katılımcı ile konferans yapmak için bütün katılımcıların WhatsApp‘ın çıkartacağı son güncellemeye sahip olması gerekecek. Şu an için katılımcı sayısının ne kadar artacağı bilinmiyor. Hepimiz, yakın bir tarihte WhatsApp‘ın yapacağı açıklamayı beklemekteyiz.