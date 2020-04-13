WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

Samsung’un Galaxy S3 ile kullanıma sunduğu ilk sesli asistanı S Voice, ömrünün sonuna gelmiş gibi görünüyor. Kullanıcılar tarafında pek ilgi görmeyen servis 2012 ile 2017 arasında üretilen çoğu Samsung marka akıllı cihazda ön yüklü olarak geliyordu. Galaxy S8 modeli ile birlikte Bixby Asistanı’na geçiş yapan marka, S Voice’in de faaliyette olmasıyla geçen 3 yılın ardından servisi sonlandıracak.

Samsung cihazların haber portalı olan SamMobile, servisin 1 Haziran 2020 tarihinde sonlandırılacağını duyurdu. S Voice bu tarihten itibaren verilen tüm komutları “İsteğinizi gerçekleştiremiyorum” şeklinde cevaplandıracak.

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S Voice’ın kullanıldığı çoğu cihazda Google Asistan veya en azından Google Arama kullanılabileceğinden kullanıcılar için bir kayıp yaşanmayacağını söylemek mümkün. Fakat Galaxy Gear akıllı saat sahipleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira bu cihazlar, S Voice’tan Bixby Asistan’a güncellenmedi ve S Voice servisinin sonlandırılması ile sesli asistansız olarak çalışacaklar.

Servisin sonlandırılmasından etkilenen cihazlar şunlar; Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 and S10.5, Galaxy Gear.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!