Yazılım
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?
Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp için karanlık modu Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda nasıl aktif hale getirebiliriz ? Bu sorunun cevabını yazımızda veriyoruz.
Android 10 sürümü için WhatsApp karanlık mod açma
Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda WhatsApp uygulamasını karanlık moda almanın birden fazla yöntemi bulunuyor.
- İlk yöntemde bildirim çubuğunu 2 defa aşağı sürükleyerek açtığımız hızlı işlem menüsünden karanlık mod tuşuna dokunarak tüm cihazı karanlık moda alın. Böylece uygulamada da karanlık mod açılacaktır.
- Eğer hızlı işlem menüsünde karanlık mod butonunu göremiyorsanız, Ayarlar-Ekran ve Parlaklık sekmelerine giderek cihazınızı karanlık moda alabilirsiniz.
- Bir diğer durum ise cihazınızı normal modda kullanırken yalnızca uygulamayı karanlık moda almak. Bu durumda uygulama içinde sağ üst kısımda bulunan üç nokta butonuna tıklayın.
- Burada Ayarlar-Sohbetler-Tema yolunu izleyin.
- Açılan pencerede Varsayılan Sistem Ayarı, Açık ve Koyu olmak üzere 3 seçenek ile karşılaşacaksınız.
- Burada Varsayılan Sistem Ayarı dışındaki seçenekler cihazınızın hangi modda olduğundan bağımsız olarak WhatsApp’ın temasını seçmenizi sağlayacaktır.
Diğer Android sürümleri için WhatsApp karanlık mod açma
Android 10 öncesi sürümlerde sistem geneli karanlık mod bulunmamasından dolayı WhatsApp’ı yalnızca uygulama içinden karanlık moda almanız mümkün. İşlem adımları şu şekilde;
- WhatsApp içinde sağ üst kısımda bulunan üç nokta butonuna tıklayın.
- Burada Ayarlar-Sohbetler-Tema yolunu izleyin.
- Açılan pencerede Açık ve Koyu olmak üzere 2 seçenek ile karşılaşacaksınız.
- Buradan istediğiniz temayı seçebilirsiniz.
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iOS için WhatsApp karanlık mod açma
iOS işletim sistemine sahip cihazlarda WhatsApp’ı karanlık moda almak için cihazınızı bu moda almanız gerekiyor. Karanlık modu aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız üzerinde Ayarlar-Ekran ve Parlaklık yolunu izleyin.
- Burada “Koyu Mod” seçeneğine tıklayarak cihaz geneli karanlık modu aktif edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Oppo, ColorOS 7 güncellemesini yaygınlaştırıyor!
Oppo, ColorOS 7 güncellemesini yaygınlaştırıyor! Oppo, ColorOS 7 güncellemesini geçtiğimiz günlerde altı akıllı telefonu için yayınlamıştı. Marka, ColorOS 7 güncellemesini öncelikle Çin‘de olmak üzere, Nisan ayı içerisinde daha fazla cihazında yayınlayacağını duyurdu.
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Oppo, ColorOS 7 güncellemesini yaygınlaştırıyor! İşte güncelleme alacak telefonlarının listesi!
Find X ile başlayıp Reno 2Z ile biten liste Reno Z, Reno2, Reno2Z, Find X ve R17 modellerini de içeriyor. ColorOS 7 güncellemesini alacak bütün modellerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Yayın Tarihi
|Derleme Numarası
|Find X
|Nisan 13
|F.06
|Find X Lamborghini Edition
|Nisan 13
|F.06
|Find X Super Flash Edition
|Nisan 13
|F.06
|Reno2
|Nisan 17
|C.11
|R17
|Nisan 20
|F.10
|R17 New Year Edition
|Nisan 20
|F.10
|R17 Pro
|Nisan 20
|F.05
|R17 Pro New Year Edition
|Nisan 20
|F.05
|R17 Pro King of Glory Edition
|Nisan 20
|F.05
|Reno Z
|Nisan 20
|C.14
|Reno2 Z
|Nisan 25
|C.12
Listedeki ColorOs 7 güncellemesinin yayın tarihleri sadece Çin topluluğu için geçerlidir. Eğer Çin‘de yaşıyorsanız ve bahsi geçen Oppo cihazlarından birisine sahipseniz, yayın tarihlerinde telefonunuzun “Ayarlar > Yazılım güncellemeleri” bölümünden güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Weibo‘da duyurulan haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.
Yazılım
Samsung, S Voice hizmetini Haziran’da sonlandırıyor!
Samsung’un Galaxy S3 ile kullanıma sunduğu ilk sesli asistanı S Voice, ömrünün sonuna gelmiş gibi görünüyor. Kullanıcılar tarafında pek ilgi görmeyen servis 2012 ile 2017 arasında üretilen çoğu Samsung marka akıllı cihazda ön yüklü olarak geliyordu. Galaxy S8 modeli ile birlikte Bixby Asistanı’na geçiş yapan marka, S Voice’in de faaliyette olmasıyla geçen 3 yılın ardından servisi sonlandıracak.
Samsung cihazların haber portalı olan SamMobile, servisin 1 Haziran 2020 tarihinde sonlandırılacağını duyurdu. S Voice bu tarihten itibaren verilen tüm komutları “İsteğinizi gerçekleştiremiyorum” şeklinde cevaplandıracak.
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S Voice’ın kullanıldığı çoğu cihazda Google Asistan veya en azından Google Arama kullanılabileceğinden kullanıcılar için bir kayıp yaşanmayacağını söylemek mümkün. Fakat Galaxy Gear akıllı saat sahipleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira bu cihazlar, S Voice’tan Bixby Asistan’a güncellenmedi ve S Voice servisinin sonlandırılması ile sesli asistansız olarak çalışacaklar.
Servisin sonlandırılmasından etkilenen cihazlar şunlar; Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 and S10.5, Galaxy Gear.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
Whatsapp yeni özellikler kazanıyor: Detaylı medya arama ve dahası
Rakiplerine kıyasla açık ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen karanlık moda kavuşan uygulamanın son olarak arama yeteneklerini geliştirme gibi çalışmalar içinde olduğu sızdırıldı.
Çoğu zaman Whatsapp ile ilgili sızıntıların kaynağı olan WABetaInfo, uygulamaya gelecek birkaç yeni özelliği sızdırdı. Başta arama özelliğine yapılan geliştirmeler olmak üzere uygulamaya gelecek yeniliklere yakından bakalım.
Söz konusu özellik arama çubuğuna eklenen filtreler ile uygulama içinde döküman, link, GIF, video veya ses dosyalarını kolayca bulmanızı sağlayacak. Arama konusunda daha da ileri gidip dosya boyutuna göre arama yapma gibi özelliklerin sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Whatsapp uygulamasına gelecek bir diğer özellik ise görüşme yedeklerimizi parola korumasına almak olacak. Haberimizin devamında bulunan görselde de göründüğü gibi söz konusu özellik ile görüşme yedeklerimizi 8 haneli ve harfe duyarlı parola korumasına almamız mümkün olabilecek. Sızıntı kaynağı, yedekleme parolalarının Whatsapp ve Facebook veritabanına alınmadığını ve parolanın kaybedilmesi durumunda yedeklerimize ulaşmamızın mümkün olmayacağını da belirtiyor.
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Son olarak uygulama, gruplarda yönlendirme yoluyla yayılan medyaların (Video, ses kaydı, resim vb.) yarattığı bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu medyaların otomatik indirilmesini engellemeye yönelik bir özelliği de bünyesine ekleyecek.
Whatsapp uygulamasına karanlık modun geleceği WABetaInfo tarafından 2018 yılında sızdırılmıştı. Özelliğin uygulamaya eklenmesi ise 2020 yılında gerçekleşti. Bu sebeple haberimizde bahsettiğimiz ve şu an beta sürümlerinde bulunan özelliklerin uygulamaya ne zaman ekleneceği ile ilgili bir tarih vermek oldukça zor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!