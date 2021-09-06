Uygulama
WhatsApp, Kasım Ayında 48 Telefon Modelinde Çalışmayı Durduracak
48 farklı model akıllı telefon kullanıcıları, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ‘ı yakında kullanamayacak. 1 Kasım’da Facebook’un sahip olduğu platform, SSS bölümüne göre Android 4.1, IOS 10 ve KaiOS 2.5.1’den daha eski sistemlerde çalışan telefonlarda uygulama çalışmayı durduracak.
Bu telefonların hiçbiri WhatsApp tarafından destek almayacak ve uygulama ile uyumsuz olacaktır. Aşağıda bulunan listede sizin de kullanmış olduğunuz bir cihaz varsa şirketin desteklediği bir işletim sistemine sahip daha yeni bir telefon modeline geçmeniz veya tamamen farklı bir mesajlaşma servisi gerekecektir.
Bazı cihazların kaldırılması ile birlikte şirket bir blog gönderisinde “en çok istenen özelliklerden biri” diye isimlendirdiği yeni bir özelliği de tanıttı ve kullanıcıların IOS’tan Samsung Android cihazlara geçiş yaparken sohbetlerini kolayca taşımasına olanak sağladı.
Bu özellikten önce, IOS sohbet geçmişleri iCloud hesabında saklanırken, Android sohbet geçmişleri Google Drive üzerinden kayıt altına alınmaktaydı. Bu durumda da farklı işletim sistemi kullanan cihazlarda aktarım sorunu ortaya çıkarıyordu.
Bu yeni özellik sadece sesli mesajları, fotoğrafları ve videoları taşımayı sağlamaktadır. Arama geçmişi veya görünün kişilerin isimlerini içermez. Ayrıca Android 10 veya sonraki sürümlerini çalıştıran herhangi bir Samsung cihazında mevcut olarak kullanılacaktır. Yakında Samsung dışında daha fazla Android cihazda kullanıma sunulacaktır.
1 Kasım’dan İtibaren Hangi Akıllı Telefonlar Artık WhatsApp Kullanamayacak?
Apple: Birinci nesil iPhone SE, 6s ve 6s Plus
Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core ve Galaxy Ace 2
LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD ve 4X HD, ve Optimus F3Q
ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo
Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2
Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo ve Xperia Arc S
Diğer Modellerden Bazıları: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Lenovo A820
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Uygulama
Chrome Android için Sürekli Masaüstü Sitesi Seçeneğini Test Ediyor
Android için Chrome ’da, bir web sitesinde her zaman doğru şekilde veya ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabileceğiniz en iyi görüntüleme deneyimini sağlayacak şekilde düzenlenmeyebilir. Buna çözüm olarak Google, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde her zaman bir “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçeneğe sahipti ve bu seçenek ile web sitesi mobil tasarımından çıkıp masaüstünde göründüğü şeklini almaktadır. Eğer bir tablet kullanıyorsanız ve mobil yerine masaüstü görünümünü tercih ediyorsanız her yeni sekmede bu ayarı tekrar tekrar yapmanız gerekmekte.
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Bir Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Chromium Deposu, Chrome geliştirici ekibinin, ziyaret ettiğiniz tüm sitelerde sürekli olarak uygulanabilecek bir tür “Masaüstü Sitesini Varsayılan Olarak Göster” seçeneğini getirmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu özellik yakın zamanda benzer bir geçiş oluşturan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı tarafından şu anda kullanılmaktadır, ancak Chrome bunu uygularsa, buna “Her Zaman Masaüstü Sistesi İste” veya “Her Zaman Mobil Site İste” adı verebilir.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha büyük Android ekranlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için yapması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltacaktır, bu nedenle olması durumunda hoş bir değişiklik olacaktır. Elbette, geliştirme aşamasında olan her şey, piyasaya sürülmeden önce iptal edilebilir, ancak bu kadar önemli bir şeyle ve geçmişte bunun için benzer planların ortaya atılmasıyla bunun işlemin en sonunda tüm kararlı sürümlerde kullanılabileceği muhtemeldir.
Kodlarda yapılan değişikliklere göre, bu seçeneği “Site Ayarları” bölümünden aktif veya pasif hale getirilecek. Tahminimizce, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde bulunan “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçenek kaldırılacaktır. Bunun yerine daha ileri düzey veya kararlı kullanıcılar için “Her Zaman İstekte Bulun” seçeneğine gömülü olarak tutulacaktır.
Android telefonlarımızda veya daha küçük akıllı cihazlarda bir web sitesinin tasarımını değiştirmek, nadiren yapılan bir özellik. Çünkü artık mobil tasarımlar bazen masaüstü tasarımından bile daha etkili olabilmekte. Bu özellikle ilgili birçok geliştirici, tabletlerin varsayılan olarak mobil tasarıma geçtiğinde kullanımın zorlanıldığını düşünürsek çoğu tabletinde Chrome kullanan kullanıcının hayatını kurtarabilecek bir özellik olarak gözükmekte.
Sizlerinde böyle bir özelliğe ihtiyacınızın olup olmadığını bize yorumlarda bildirebilirsiniz.
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Uygulama
Google Asistan Nasıl Kapatılır?
Birçok Android kullanıcısı, ana sayfa tuşuna yanlışlıkla uzun basıp Google Asistan ile karşılaşmıştır ve bu durumu sıklıkla yaşayan kullanıcılar Google Asistan’ın nasıl kapatılacağını yönünde arayış içine girmişlerdir. Bizde bu arayışınızı kolaylaştırarak aşama aşama anlatacağız.
Bu özellik şüphesiz faydalı olsa da, uygun olmayan zamanlarda yardım teklif etmesi çok can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki bu durumdan kurtulmak ve Google Asistan’ı devre dışı bırakmanın kolay bir yolu mevcut.
Asistan’ın sizi rahatsız etmesini önlemek için Android telefonunuzda veya tabletinizde ya da Google Home veya Nest akıllı hoparlörünüzde Google Asistan’ın nasıl kapatacağınıza ilişkin talimatları aşağıdan adım adım uygulayabilirsiniz.
Android Telefon veya Tabletlerde Asistan Nasıl Kapatılır?
Android telefonunuzda veya tabletinizde Google uygulamasını açın. Aşağıdaki resimde de gözüktüğü gibi sağ üstte bulunan profil resminize dokunun ve açılan diyalog penceresinden Ayarlar seçeneğini seçin.
Eğer eski bir Google uygulaması kullanıyorsanız ve profil resminiz yok ise yine sağ üstte bulunan 3 nokta simgesine tıklayın ve açılan menü simgesinden diğer seçeneği ve oradan da Ayarlar seçeneğini seçebilirsiniz.
Ayarlar ekranı açıldığında dördüncü sırada “Google Asistan” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayın.
Karşınıza aşağıda ekran görüntüsünde de gördüğünüz gibi bir pencere açılacaktır. Buradan aşağıya doğru kaydırıp Genel seçeneğini bulmanız gerekmektedir.
Bazı cihazlarda güncellik durumuna göre bu seçenek olmayabilir. Bu seçenek yoksa bu bölümü geçip aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz.
Genel Seçeneği olanlar için: Açılan pencere de ilk seçenek olan “Google Asistan” bölümünde bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.
Genel Seçeneği olmayanlar için: “Asistan Cihazları” veya “Cihazlar” adında seçenek ekranda göreceksiniz. Açılan ekranda Telefon simgesine dokunun ve orada bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.
Düğmeyi devre dışı bıraktığınızda size “Google Asistan kapatılsın mı?” adında bir diyalog penceresi çıkacaktır. Çıkan pencereden “Kapat” seçeneğini seçin. Bu sayede özelliği devre dışı bırakmış olacaksınız.
Bazı yeni model cihazlarda bu özellik donanım yazılımına yerleştirilmiş olarak gelmektedir. Böyle bir cihaza sahipseniz ne yazık ki bu özelliği devre dışı bırakmanız çok zor olacaktır. İlla kapatmak isterseniz cihazınıza root atmanız gerekecektir. Bu durumu cihazınız garanti dışı kalacağı için önermiyoruz.
Google Home Hoparlörlerinde Asistan Nasıl Kapatılır?
Bir Google Home veya Nest hoparlöründe Google Asistan’ı kapatamazsınız, ancak Google’ın sizi dinlememesi için mikrofonun sesini kapatabilirsiniz. Açmak ve kapatmak için hoparlörünüzdeki mikrofon düğmesine basın.
Bu düğmeyi Google Home ve Google Nest hoparlörlerin arkasında ve Google Home Mini/Google Nest Mini’de güç kablosunun yanında bulabilirsiniz.
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