WhatsApp, Kasım Ayında 48 Telefon Modelinde Çalışmayı Durduracak

Android için Chrome ’da, bir web sitesinde her zaman doğru şekilde veya ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabileceğiniz en iyi görüntüleme deneyimini sağlayacak şekilde düzenlenmeyebilir. Buna çözüm olarak Google, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde her zaman bir “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçeneğe sahipti ve bu seçenek ile web sitesi mobil tasarımından çıkıp masaüstünde göründüğü şeklini almaktadır. Eğer bir tablet kullanıyorsanız ve mobil yerine masaüstü görünümünü tercih ediyorsanız her yeni sekmede bu ayarı tekrar tekrar yapmanız gerekmekte.

Bir Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Chromium Deposu, Chrome geliştirici ekibinin, ziyaret ettiğiniz tüm sitelerde sürekli olarak uygulanabilecek bir tür “Masaüstü Sitesini Varsayılan Olarak Göster” seçeneğini getirmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu özellik yakın zamanda benzer bir geçiş oluşturan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı tarafından şu anda kullanılmaktadır, ancak Chrome bunu uygularsa, buna “Her Zaman Masaüstü Sistesi İste” veya “Her Zaman Mobil Site İste” adı verebilir.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha büyük Android ekranlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için yapması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltacaktır, bu nedenle olması durumunda hoş bir değişiklik olacaktır. Elbette, geliştirme aşamasında olan her şey, piyasaya sürülmeden önce iptal edilebilir, ancak bu kadar önemli bir şeyle ve geçmişte bunun için benzer planların ortaya atılmasıyla bunun işlemin en sonunda tüm kararlı sürümlerde kullanılabileceği muhtemeldir.

Kodlarda yapılan değişikliklere göre, bu seçeneği “Site Ayarları” bölümünden aktif veya pasif hale getirilecek. Tahminimizce, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde bulunan “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçenek kaldırılacaktır. Bunun yerine daha ileri düzey veya kararlı kullanıcılar için “Her Zaman İstekte Bulun” seçeneğine gömülü olarak tutulacaktır.

Android telefonlarımızda veya daha küçük akıllı cihazlarda bir web sitesinin tasarımını değiştirmek, nadiren yapılan bir özellik. Çünkü artık mobil tasarımlar bazen masaüstü tasarımından bile daha etkili olabilmekte. Bu özellikle ilgili birçok geliştirici, tabletlerin varsayılan olarak mobil tasarıma geçtiğinde kullanımın zorlanıldığını düşünürsek çoğu tabletinde Chrome kullanan kullanıcının hayatını kurtarabilecek bir özellik olarak gözükmekte.

Sizlerinde böyle bir özelliğe ihtiyacınızın olup olmadığını bize yorumlarda bildirebilirsiniz.