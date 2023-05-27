Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlanan yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Beta sürümü 2.23.10.4’te cevapsız aramaların renginde değişiklik yapan WhatsApp, sesli ve görüntülü arama deneyimini iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Şu anda beta test kullanıcıları tarafından test edilen son güncelleme ile uzun zamandır beklenen video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapılmasına olanak tanıyacak.

Özellik ile birlikte, kullanıcıların bir arama sırasında ekranlarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyip paylaşabilecekleri ve slayt gösterileri, fotoğraflar, videolar ve daha fazlasını gösterebilecek.

İlginizi çekebilir: WhatsApp Yedeklemesi Nasıl Yapılır?



Başta da duyurulduğu üzere, WhatsApp’ın Google Play Beta Programı aracılığıyla dağıtılan 2.23.11.19 numaralı son güncellemesi, görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşımına olanak tanıyan ve uzun zamandır beklenen özelliği kullanıma sundu. Skype, Zoom veya Google Meet gibi diğer uygulamalarda zaten mevcut olan bu özellik, kullanıcıların bir arama sırasında ekranlarında görüntülenen her şeyi gerçek zamanlı olarak göstermelerine olanak tanıyor. Bu güncelleme, anlık mesajlaşma uygulamasının geliştirme ekibinin sesli ve görüntülü arama deneyimini iyileştirmek için gösterdiği bir başka çabayı temsil ediyor.

Beta test kullanıcıları bu özelliğe zaten erişebiliyor ve bir arama sırasında mevcut olan çeşitli seçenekler arasından uygun simgeye dokunarak deneyebiliyor. Bir kez etkinleştirildiğinde, ekranda görüntülenen her şeyi kaydetmek ve alıcıyla paylaşmak mümkün kılıyor.

Şimdilik, bu yeni özellikler yalnızca Google Play Store’dan Android için en son WhatsApp Beta güncellemesini yükleyen belirli beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için kademeli bir sürüm piyasaya çıkması bekleniyor.