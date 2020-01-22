WhatsApp için karanlık mod nihayet yayınlandı!

WhatsApp kullanıcıları için müjdeli haber sonunda geldi. Dünya çapında en çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması için dahili karanlık mod sonunda uygulamaya dahil oldu.

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Bir süre önce uygulamanın geliştirici ekibi tarafından bu özellik için çalışmalara başlandığını duymuştuk. Neyse ki, firma sonunda bazı kullanıcılara dark mode’u aktif hale getirmek için hazır gözüküyor.

WABetaInfo tarafından duyurulan gelişmede, WhatsApp’ın resmî son betasında bazı kullanıcılar için “karanlık mod”un erişime açıldığı belirtildi. Play Store’da yer alan WhatsApp’ın (2.20.13) son betasında bu özelliğin halihazırda erişime açıldığını doğruladık.Yukarıda yer alan ekran görüntülerinden karanlık modun ne şekilde görüneceğine bakabilirsiniz.

WhatsApp’ın karanlık modu, tamamen siyah renk yerine, karanlık tonlarını yer alan yazılımın içinde kullanmayı tercih ediyor. Eğer OLED ekran kullanıyorsanız ve karanlık modu sevenlerdenseniz çok şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim.

Şu an karanlık mod, el yordamıyla uygulamanın ayarlar kısmından aktif edilebiliyor. Fakat, eğer telefonunuzun sisteminde “dark mode” ayarları yer alıyorsa otomatik olarak uygulama kendisini uyarlıyor.

Bir diğer yenilik ise, mesajlaşma menüsünde, ayarlar kısmında, arama bölümünde ve kişi listesinde yeni renk şemasının kullanılmaya başlanması. Yani bu noktada çok kapsamlı değişikliklere gidilmiş.

WhatsApp’ın son betasını denemek istiyorsanız eğer Play Store üzerinden alt kısımında yer alan betaya kaydol ikonuna basarak var olan beta yazılımına geçebilirsiniz. Sürekli beta uygulamada kalmak istemiyorsanız, APKMirror üzerinden APK dosyasını indirerek kullanabilirsiniz.