WhatsApp için karanlık mod, iPhone’larda da kullanıma sunuldu!

WhatsApp için karanlık mod desteği iPhone tarafında da görünmeye başladı. Uzun zamandır beklenen uygulama içi karanlık mod desteği, şu an için sadece WhatsApp’ın beta versiyonunu kullanan kullanıcıları kapsıyor.

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Facebook firmasının sohbet uygulaması olan ve artık dünya çapında SMS sisteminin de yerini alan WhatsApp için karanlık mod desteği uzun bir zamandır bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda, hatırlarsanız ki Android için bu desteğin yine beta kullanıcılarına özel olarak kullanıma açıldığını belirtmiştik.

Aslında, her yeni özelliğin ilk olarak iOS kanadında testlerinin gerçekleştiğini hepiniz fark etmişsiniz. Keza, bu sefer öyle olmadı ve iPhone kullanıcıları bu fonksiyona daha geç kavuştular.

Şu an için hala stabil sürüme,karanlık mod fonksiyonun geldiğini söyleyemiyoruz. 9to5Mac internet sitesinin haberinden öğrendiğimiz gelişme ilk olarak reddit platformundaki bir ekran görüntüsüne dayanıyor.

Ekran görüntüsünde fark edilen detayda ise, TestFlight uygulamasının beta sürecine “karanlık mod” imaresine eklemesi oldu. Sadece beta yazılımı iPhone cihazlarda kullanılabilir ve seçili test kullanıcıları için erişime açıldı.

WhatsApp’ın 2.20.30.12 numaralı beta versiyonunda karşımıza çıkan bu yeniliğin ne zaman kararlı yazılıma dahil edileceği, henüz belli değil. Fakat, sürecin ne kadar yavaş işlediği aşikar.

Eğer, Apple geliştirici kimliğiniz varsa, TestFlight programına dahil olabiliyorsunuz. Eğer, Apple geliştirici kimliği edinmek istiyorsanız buradan ayrıca edinebilirsiniz.