WhatsApp, nihayet kullanıcıların gönderdikleri mesajları düzenleyebilecekleri, merakla beklenen bir özellik yayınladı. Geçtiğimiz yıl duyurulan özellik şu anda WhatsApp Web beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp’ın son gelişmelerini takip eden WABetaInfo’ya göre mesajları düzenleme özelliği, herhangi bir metin mesajı için menü seçeneklerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar seçtikleri mesajı düzenlemek için yeni bir pencereye yönlendiriliyor. Düzenlenen mesajlar, WhatsApp’ın son sürümünü kullanan herkes için güncellenecek.

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Mesajları düzenleme özelliği 15 dakikalık bir süre sınırı ile geliyor ve kullanıcılar bu süre zarfında mesajlarını birden çok kez düzenleyebiliyor. Bu, özellikle yazım hatalarını düzeltmek için tasarlanan özelliğin uzun bir süre sonra tamamen değiştirilmesini önlemek için yapıldığı söyleniyor.

WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği geliyor

Mesajları düzenleme özelliği şu anda sadece WhatsApp web beta kullanıcıları için mevcutken, WhatsApp beta Android kullanıcıları da yakında bu özelliğe sahip olabilir. Google Play Store’daki en son WhatsApp beta Android 2.23.10.10 güncellemesi, bunun özelliğin resmi lansmanından önceki son aşama olduğunu gösteriyor.

WhatsApp, yakın zamanda daha fazla kontrol, çoklu cihaz desteği, tabletler için yan yana görüntüleme ve Android kullanıcıları için bir UI revizyonu gibi birçok güncelleme ve iyileştirme aldı. Animasyonlu emojiler ve otomatik oynatılan GIF’ler de yakında WhatsApp’a gelecekler arasında yer alıyor ve bu da şirketin dünya çapında en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri olarak konumunu koruduğunu gösteriyor.

WhatsApp web Kullanıcılar için yeni mesaj düzenleme özelliği, bir süredir bu özelliği bekleyen birçok kullanıcı için memnuniyet verici bir eklenti olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar utanç verici yazım hatalarını düzeltmek ve sohbetlerinin gerçekliğini korumak için mesajlarını düzenleyebilecek.