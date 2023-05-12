Google I/O 2023 etkinliğinde Google, uygulama listeleri oluşturma ve optimize etme sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan Play Store geliştiricilerine yönelik en son tekliflerini açıkladı. Duyurulan yeni özellikler arasında üretken yapay zeka araçları ve yapay zeka destekli inceleme özeti özelliği yer alıyor. Bu yenlikler arasında, Google’ın Android uygulama mağazasında kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için yapay zekadan yararlanması da yer alıyor.

Deneysel bir özellik olarak sunulan üretken AI aracı, uygulama listelerinin oluşturulmasını basitleştirir. Geliştiriciler artık AI yardımcısını açabilir, hedef kitleyi ve ana tema istemlerini girebilir ve daha fazla özelleştirilebilen, atılabilen veya olduğu gibi kullanılabilen bir ilk taslak oluşturabilir. Google, bu aracı insan metin yazarları ve editörlerle işbirliği içinde kullanmayı önerse de, bunun düşük kaliteli metin akışına yol açabileceği endişesi var. Bununla birlikte, bu gelişme, listeleme sürecini geliştiriciler için daha verimli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Liste oluşturmaya yardımcı olmanın yanı sıra, kullanıcı incelemeleriyle birlikte üretken yapay zeka da kullanılacak. Google’ın yapay zeka teknolojisi, yüzlerce hatta binlerce uygulama incelemesini analiz edip özetleyerek, potansiyel kullanıcılara belirli bir uygulamayla ilgili genel fikir birliğine ilişkin kısa ve öz bir genel bakış sağlayacak. Başlangıçta yalnızca İngilizce olarak mevcut olsa da, Google bu özelliği bu yıl içinde diğer dilleri de destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Ayrıca bu gelişme, Google Haritalar da dahil olmak üzere Google’ın çeşitli hizmetlerinde benzer üretken yapay zeka uygulamaları için potansiyel olduğunu gösteriyor.

AI ile ilgili güncellemelerin yanı sıra Google, Play Store geliştiricilerinin uygulamalarını listelemelerine ve tanıtmalarına yardımcı olmak için birkaç başka özellik daha sunuyor. Örneğin, Google Çeviri destekli bir özellik, geliştiricilerin on farklı dilde listeleri daha verimli bir şekilde oluşturmasını sağlayacak. Ek olarak, içeriklerini izleyicinin profiline göre uyarlayan dinamik listelemelerin tasarlanması için kolaylaştırılmış bir süreçten bahsedildi. Son olarak, Play Store uygulamalarını sergilemek için yeni yüzeyler, geliştiricilere daha fazla görünürlük ve promosyon fırsatları sağlayacak. Teknoloji devi, üretici yapay zekadan yararlanarak listeleme sürecini kolaylaştırmayı, keşfedilebilirliği artırmayı ve yeni uygulamalar arayan kullanıcılar için bilgiye dayalı karar vermeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.