Bu ayın başlarında WhatsApp‘ta kullanıcıların kişi ve kuruluşlardan önemli güncellemeleri almaları için özel ve güvenilir bir yol sağlayan Kanalların lansmanının ardından, WhatsApp şimdi uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi olan Kanal bildiricisi üzerinde çalışıyor. WaBetaInfo’ya göre ayrıca Windows için ekran paylaşımlı WhatsApp’ı beta olarak kullanıma sunuyor.

Kanal bildirici özelliği

WhatsApp, Android’deki beta sürümü 2.23.12.20 için Kanal Bildirici adlı yeni bir özellik sunuyor. Kanallar şu anda yalnızca Singapur ve Kolombiya’da kullanılabilirken, diğer bölgelerden bazı kullanıcılar, özelliğin kullanılamadığından habersiz olarak davet bağlantıları aracılığıyla kanallara katılmaya çalıştı.

Bu sorunu çözmek için WhatsApp, kullanıcıları kullanılamazlık hakkında bilgilendiren genel bir mesaj görüntüleyecektir. Bununla birlikte, en son güncelleme, kullanıcıların hesapları için kanallar kullanılabilir hale geldiğinde bildirimlere kaydolmalarına olanak tanıyan bir “Bana bildir” düğmesi içeriyor. Bu gelişme, WhatsApp’ın kanalları denemeye yönelik kullanıcı ilgisini kabul ettiğini ve bunların yayınlanmasını hızlandırabileceğini gösteriyor.

Ekran paylaşımı

WhatsApp şimdi Windows için beta sürümü 2.2322.1.0’a Ekran paylaşımı özelliğini ekliyor. Bu özellik daha önce Android beta sürümünde mevcuttu. Ekran paylaşımı ile, bir video görüşmesi sırasında alt kontrol panelindeki uygun seçeneği seçerek ekranınızı paylaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Geleceğin Bankacılık Deneyimi MARS Yakında Kullanıma Açılıyor!

Belirli bir pencereyi veya tüm ekranınızı mobil kullanıcılar da dahil olmak üzere aramadaki herkesle paylaşmayı seçebilirsiniz. Hassas bilgiler görünebileceğinden, bu özelliği kullanırken dikkatli olmayı unutmayın. Tam kontrole sahipsiniz ve “Ekran Paylaşımını Durdur” düğmesini seçerek ekranınızı paylaşmayı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Kanal bildirim özelliği şu anda geliştiriliyor ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde beta test kullanıcılarına sunulacak. Bu arada, ekran paylaşma özelliği Windows beta kullanıcıları için zaten mevcut ve önümüzdeki günlerde kademeli olarak daha fazla kullanıcıya sunulacak.