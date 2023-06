Bugün yapılan etkinlikle beraber tek uygulama ve tek kartla tüm bankalardaki paranızı yönetebildiğiniz, fırsatları ve özellikleriyle kullanıcılarına premium bir finans deneyimi sunmaya hazırlanan MARS tanıtıldı. Peki MARS nedir nasıl kullanılır? MARS ile birlikte hangi fırsat ve yeniliklerden yararlanabiliyorsunuz, gelin hep beraber bakalım.

MARS aslında kısacak tek uygulama ve tek kartla tüm bankalardaki paranı yönetebildiğin yenilikçi bir premium finans deneyimi sunan bir çözüm şirketi. Sunduğu birçok avantaj ve yeniliklerle bankalar arasında ve banka kartları arasında kaybolanlara güzel bir çözüm getiriyor.

MARS IQ Nedir?

MARS IQ, Mars’ın All in One özelliğiyle artık tüm banka ve kredi kartları Mars’ta birleşiyor. Böylece para ile ilgili her şey tek uygulama ve tek kartla kontrol atına alınıyor. Bir de tüm ATM’ler ücretsiz Marslıların oluyor. Artık para transferi yaparken IBAN kopyalama, uygulamalar arasında geçiş yapmak ortadan kalkıyor. Eğer MARS kartın var ise tüm ATM’lerinden para çekip yatırabilmek mümkün.

Tüm alışverişlerde ödemelerini tek bir kart okuma ile tamamlayabilme özelliği taşıyor. Arkadaşından para isterken ya da arkadaşına para gönderirken daha hızlı işlem yapabilme fırsatı sağlıyor. Harcama bölme özelliği ise alışagelmiş “Alman Usülü” tabirini gerçeğe hızlı bir şekilde dökebiliyor. Artık bir kişi bir yerde harcama yaptığında ve harcamanın bölüşülmesi gerektiğinde MARS kart ve hesabı sahibi olanlar uygulama üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca yapılan harcamalara fatura ödemeleri de dahil oluyor. Aynı ev içerisinde yaşayan eşler, arkadaşlar ya da dostlar artık eve gelen elektrik, su, doğalgaz ve internet faturası gibi ödemeleri kişilere göre bölerek ödemesini gerçekleştirebiliyorlar.

MARS EQ Nedir?

MARS EQ, kısaca bu sistemde olan ayrıcalıklar diyebiliriz. Sık sık online yemek siparişi veriyorsanız Lezzet Kolonisi, kahve içmeyi seven biri iseniz Kahve Kolonisi, online platformlarda sörf yaparım diyorsan da Abonelik Kolonisi, teknoloji ürünleri satın alımını çok yapıyorsanız Teknoloji Kolonisi, gündem olan kıyafetleri denemeyi ve satın almayı sevenler için de Moda Kolonisi, ve bunun dışında Gurme, Seyahat ve Eğlence Kolonileri bulunuyor. Bu kolonileri siz kendiniz seçerek alışveriş yapabilir ve MARS Miles biriktirebilirsiniz.

MARS Miles Nedir?

Mars Miles ile her kategorideki alışverişlerde geçerli bir mil programı. Mars’ta yasam tarzına göre sana avantalar sunan Mars Kolonileri seçerek, Mars Miles kazanabiliyorsunuz. Ayrıca Mars’taki bankacılık işlemlerinde de Mars Miles kazanabilir ve millerinizi anında paraya çevirebiliyorsunuz. Mars Miles, aylık harcamalarına göre bir sonraki ay hesabına doğrudan aktarılan ve dilediğin gibi harcayabildiğin milleriniz anlamına geliyor. Kazandığın milleri biriktirebilir hem alışverişlerinde hem de seyahatlerinde kullanabiliyorsunuz. Kazanma ya da harcama limitlerinin olmadığı mil program Mars Miles ile millerini TL’ye çevirip tüm alıverişlerinde kullanabiliyorsunuz.

MARS Üyelik Seçenekleri Neler?

Dört farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Bunların ilki MARS Starter. Bu üyelik seçeneğiyle kullanmak isterseniz sadece dijital (sanal kart) kart oluşturabiliyor ve e-ticaret sitelerinde alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir diğeri ise MARS Prime. Bu üyelik seçeneğinde sizin seçeceğiniz bir adet koloniden faydalanabiliyorsunuz. Diğer bir seçenek ise MARS Platinum. Bu üyelik seçeneği yine sizin belirleyebileceğiniz 3 koloniyi size sunuyor ve kartınızı adrese teslim yapıyor. Ayrıca bu 3 kolonide MARS Mili biriktirebiliyorsunuz. En üst üyelik seçeneği ise MARS Titanium Metal. Burada sizi 16gr ağırlığında saf metalden oluşan kart karşılıyor. Gümüş logolu Titanium Metal Card’ınla yurt dışı seyahatlerinde ve yurt dışından online alışverişlerinde, giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya 100’den fazla markada indirim ve ayrıcalık sağlıyor. Ayrıca sizin seçeceğiniz 5 farklı koloniyi kullanabiliyor, MARS Mili de biriktirebiliyorsunuz.

MARS’ı özel kılan noktalar

MARS’la beraber tüm banka hesaplarınızı tek bir uygulamada toplayabiliyorsunuz. Bununla birlikte X bankası ATM’sinden Y banka kartı ile alışveriş yaptığınızda o bankanın kartı gibi davranarak işlem yapabiliyor ve böylece herhangi bir kesinti olmadan paranızı çekebiliyorsunuz. Hesaplarınızdan, MARS hesabına ücretsiz ve otomatik bir şekilde para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Belki de en önemli özelliği ise Limit Birleştirme. Bu özelik sayesinde satın almak istediğiniz bir ürünü birden fazla hesabınızdaki limitlerinizi birleştirerek o ürüne yetecek bakiye açabiliyor. Ayrıca Harcama Bölme özelliğiyle bu ödemeleri farklı kartlarınıza bölebilme imkanı sağlıyor. Ek olarak uygulama üzerinden o gün hangi bankanın kartını kullanacaksanız günlük olarak değiştirebiliyorsunuz.

MARS’ın, bu yılın Ekim ayında Avrupa’da ve Türkiye’de kullanıma sunulması planlanıyor. Ayrıca Avrupa’da Kripto varlıklarınız ile ödeme gerçekleştirme imkanı da olacak. Türkiye’de ise mevzuat gereği bu özellik olmayacak. Sistemin güvenliği ise TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) tarafından sağlanmış durumda. İlk 1 senelik etapta 155.000 kişinin üye olması beklenen MARS’ın Prime seçeneği için 15TL/Aylık ya da 150 TL/yıllık, Platinum seçeneği için 100TL/aylık ya da 1000 TL/ yıllık ve Titanium Metal üyelik seçeneği için de 2500TL/yıllık fiyatları belirlenmiş durumda.

Peki siz yeni finans çözümü MARS hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sunduğu avantajlar ve fiyatlar size cazip bir fırsat olarak geliyor mu? MARS hakkında daha fazla bilgi almak ve üye olmak için buradaki linke bakabilirsiniz.