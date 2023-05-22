WhatsApp’ın, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bir görüntüyü popüler sohbet uygulamasında çıkartma olarak hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bir özellik takipçisi, üçüncü taraf çıkartma oluşturma uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek ve halen geliştirme aşamasında olan bir özelliğin varlığını keşfetti.

WhatsApp Web kullanıcıları halihazırda dahili bir çıkartma oluşturma aracına sahip ve bu işlevsellik yakında uygulamanın iOS ve Android sürümlerine de gelebilir. WhatsApp ayrıca iOS ve Android kullanıcılarının daha sonraki bir tarihte erişimlerini kaybetmelerini önlemek için zaman zaman şifrelenmiş sohbet yedekleme şifrelerini girmelerini istemeye başladı.

Özellik takipçisi WABetaInfo tarafından iOS için WhatsApp beta’nın 23.10.0.74 sürümünde yeni bir çıkartma oluşturma aracı tespit edildi. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma servisi hala bu özelliği geliştiriyor. WhatsApp ilk olarak 2018 yılında mesajlaşma platformunda çıkartmaları kullanıma sunmuştu.

WhatsApp’tan özelliğin nasıl çalışacağına dair bir açıklama gelmemiş olsa da WABetaInfo, “paylaş” eylem sayfasının alt kısmında, Anket seçeneğinin altında yer alan Yeni Çıkartma seçeneğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Özellik izleyicisi, bir kullanıcının fotoğraf kitaplığından bir görüntü seçmesine ve bir sohbette göndermeden önce değişiklikler yapmasına veya arka planı kaldırmasına izin vereceğini iddia ediyor.

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Android ve iOS kullanıcılarının mesajlaşma servisinde halihazırda kendi çıkartmalarını oluşturabiliyor, ancak bu işlem, görüntüleri uygulamaya aktarılmadan önce çıkartma olarak düzenlemek için üçüncü taraf bir uygulama kullanımını gerektiriyor. iOS ve Android için bu yaklaşan özellik tarafından kullanılmaz hale getirilebilecek birkaç üçüncü taraf çıkartma uygulaması var.

Buna karşılık, dahili özellik, çıkartma oluşturmak için değiştirilebilen görüntülerin içe aktarılmasına da izin veren WhatsApp Web’deki çıkartma oluşturucu gibi çalışabilir. iOS 16’ya güncelleme yapmış olan kullanıcılar da görsellere uzun basarak konuyu fotoğraftan otomatik olarak ayırabilir ve bir çıkartma oluşturmak için WhatsApp’a sürükleyebilir.

WABetaInfo ayrıca, kullanıcıların yedeklerini korumak için kullanılan şifreyi unuttuktan sonra yedeklerine erişimlerini kaybetmelerini önlemeyi amaçlayan şifreli sohbet yedekleme hatırlatıcılarının kullanıma sunulduğunu tespit etti. Kullanıcılar şifrelerini girip Devam düğmesine tıklayabilir ya da Şifreli Yedeklemeleri Kapat düğmesine dokunarak eski, daha az güvenli sohbet yedeklemelerine geçebilir ve ardından yeni bir şifreyle yedeklemeyi tekrar şifreleyebilirler.