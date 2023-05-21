Samsung, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi şirketlerin izinden giden Apple, şimdi de iş gücü arasında ChatGPT, Bard ve Bing gibi yapay zeka destekli sohbet robotlarının kullanımını yasaklama kararı aldı. Hareket, Apple’ın hassas verilerin yanlışlıkla ifşa edilmesini önleme çabasının bir parçası ve aynı zamanda şirketin kendi içinde benzer bir teknoloji yaratma planlarıyla çelişiyor.

The Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, çalışanlarını Microsoft’un yazılım kodu yazmaya yardımcı olan bir yazılım olan Copilot’u kullanmamaları konusunda da uyardı. Yasak, ChatGPT gibi bu yapay zeka sohbet robotlarının kullanıcı verilerini nasıl işlediğiyle ilgili endişelerin ortasında geliyor. Bu platformların birleşik kullanıcı tabanı yüz milyonlarcadır ve yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıcı verilerini kullanma biçimleri önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir.

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Bu yılın başlarında, ChatGPT’de bazı kullanıcıların diğer kullanıcıların konuşma geçmişini görmesine olanak tanıyan bir hata keşfedildi. Bu, ChatGPT hizmetinin geliştiricisi OpenAI tarafından geçici olarak kapatılmasına yol açtı. Bu gizlilik sorunlarına yanıt olarak OpenAI, kullanıcılara konuşma geçmişini devre dışı bırakma seçeneği sundu ve verileri üzerinde eğitilen AI modelini devre dışı bırakma seçeneği sundu. Bu eyleme rağmen, Apple gibi şirketler ikna olmadı ve bu sohbet robotlarının kullanımını kısıtlamayı seçti.

Samsung da benzer bir duruş sergileyerek çalışanlarının, kaynak kodunun paylaşıldığına dair raporların ardından ChatGPT gibi AI sohbet robotlarını kullanmasını yasakladı. Şirketin kendi AI araçlarını geliştirdiği söyleniyor ve çalışanlarına herhangi bir şirket veya kişisel bilgiyi üçüncü taraf sohbet robotlarıyla paylaşmama talimatı verdi.

Apple’ın yanıtı, ChatGPT’ye bir alternatif geliştirmeyi içeriyor gibi görünüyor. Şu anda Apple’da kıdemli başkan yardımcısı olan eski Google çalışanı John Giannandrea liderliğindeki şirketin büyük dil modelleri üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Apple CEO’su Tim Cook’un güçlü yapay zekadaki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdiği son kazanç görüşmesinde vurguladığı gibi, bu gelişme ihtiyatlı ve düşünceli bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguluyor. ChatGPT uygulaması artık Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iOS kullanıcıları için de mevcuttur ve kullanıcıların konuşma yapay zekasını parmaklarının ucunda deneyimlemelerine olanak tanır.