WhatsApp kısa bir süre önce gruplarının her birindeki maksimum kişi sayısını büyük ölçüde artırdı ve bu sayı bu yıl hızla 256’dan 1024 katılımcıya yükseldi. Şimdi uygulama, kullanıcılarına bildirim miktarıyla daha az yük getirmenin yollarını arıyor.

WaBetaInfo, mesajlaşma uygulamasının beta test sürümünde yeni bir varsayılan ayara sahip olduğunu fark ettiler. WhatsApp 2.22.23.9 sürümü, 256’dan fazla kişinin bulunduğu grupları otomatik olarak sessize alıyor ve yalnızca kullanıcıya değişikliğin yapıldığını bildiriyor.

Otomatik sessize alma, 256’dan fazla kişinin bulunduğu bir gruba katıldığınız anda çalışır ve halihazırda içinde bulunduğunuz bir grup 257. kişiye ulaştığında da kendiliğinden etkinleşir. Yeni özellik halen test aşamasında ve her WhatsApp beta kullanıcısı bu özelliğe erişemiyor.

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Otomatik sessize alma özelliği elbette kapatılabilir. Bir grup veya kişi için sessize alma özelliğini açmak veya kapatmak için WhatsApp ayarlarına normal şekilde erişmeniz yeterlidir.

Belirtildiği gibi, otomatik kurulum test aşamasında, ancak eninde sonunda WhatsApp’ın ana sürümüne gelecek türden bir özellik gibi görünüyor. Dolayısıyla, yeni özellik ilginizi çekiyor ancak beta sürümüne katılmak istemiyorsanız, güncellemenin tüm kullanıcılara sunulmasının uzun sürmemesini beklemeniz yeterli olacaktır.

Kaynak: Android Police, WABetaInfo