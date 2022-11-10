Apple, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni acil durum uydu mesajlaşma özelliğini (Acil Durum Protokolü) etkinleştirmek için çeşitli ABD şirketlerine 450 milyon dolar harcayacağını söyledi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu paranın büyük kısmı Globalstar’a gidecek. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

450 Milyon Doların Büyük Kısmı Globalstar Şirketine Gidecek

Bildiğiniz üzere Amerikan teknoloji devi iPhone 14 serisi başta olmak üzere yeni ürünlerine acil durum protokolünü ekledi. Ancak bu firmanın tek başına yapabileceği bir iş değil. Amerika’da ve Dünya’da uydu kontrolü adına büyük bir şirket olan Globalstar bu konuda Apple’ın en büyük yardımcılarından biri oldu.

Apple yaptığı açıklamada, bu özelliği mümkün kılan ve uyduları işleten Louisiana merkezli bir şirket olduğunu söyledi. Apple, Globalstar’da öz sermaye hissesi almıyor ancak ekipman ve hizmetin operasyonları için para harcamayı taahhüt ediyor. 450 milyon dolara ulaşan fonlar uyduların yanı sıra yer istasyonlarının Apple tarafından tasarlanan yeni bir tür antenle donatılması için de kullanılacak.

Eylül ayında Apple, yeni iPhone 14 modellerinde bir afiş özelliği olarak Uydu ile Acil SOS’i duyurdu. Kullanıcılar, kamp yaparken uzak bir bölgede olduğu gibi bir baz istasyonunun kapsama alanı dışındaysa, telefonlarını gökyüzüne doğrultarak ve alçak Dünya yörüngesindeki 24 Globalstar uydusundan birine bağlanarak acil durum hizmetlerine bağlanabilirler. Çokça beklenilen özellik bu ay içinde bir iPhone yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. Güncellemeden önce bu hafta Perşembe günü yapılan duyuru hizmetin işletilmesinin önemli maliyetlerinin altını çiziyor.

Acil Durum Protokolü Şimdilik Ücretsiz

Yapılan anlaşmalara göre, bu özellik iki yıl boyunca ücretsiz. Ancak Apple bundan sonra protokolün ücretlendirme olasılığını açık bıraktı. Apple, hizmetin tamamen otomatik olmadığını ve insan personelli çağrı merkezleri gerektirdiğini – 300’den fazla Globalstar çalışanının hizmet üzerinde her gün aktif olarak çalışacağını söyledi.

Bu aynı zamanda Apple’ın ABD’li tedarikçilere ne kadar harcama yaptığının altını çizen bir örnek. Apple, son montajın neredeyse tamamen Çin’de yapılmasına rağmen, cihazlarında kullandığı parçaların çoğunun ABD’den geldiğini belirtiyor. Apple’ın Globalstar’a yapacağı ödeme, şirketin ABD merkezli tedarikçileri desteklemek için kullandığı bir para havuzu olan şirketin uzun zamandır hazırladığı Gelişmiş Üretim Fonu’ndan gelecek.

Gelişmiş Üretim Fonu 2017’de kurulduğundan bu yana iPhone cam üretimi için Corning’e 450 milyon dolar, FaceID için gerekli lazer bileşenlerini üretecek bir fabrikayı donatması için Finisar’a 390 milyon dolar, XPO Logistics’e 100 milyon dolar ve Covid-19 test kiti parçaları için Copan Diagnostics’e 10 milyon dolar ödedi. Gelecek şirketin Globalstar olduğu oldukça açık. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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