Güncelleme
WhatsApp beta sürümü yenilendi: ‘Sürekli sessize alma’ ve dahası
WhatsApp beta sürümünü güncelledi. Güncellenen uygulama, beraberinde her zaman sessize alma, yeni depolama yönetimi arayüzü ve doğrulanmış işletme hesaplarında arama butonunun gizlenmesi gibi birçok yenilik getiriyor.
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WhatsApp, yayınlamayı planladığı yeni özellikleri beta olarak sınırlı sayıda kullanıcı kitlesi üzerinde test ediyor. Şirketin son yayınladığı 2.20.201.10 sürümü, bugüne kadar pek alışık olmadığımız şekilde bir sürü önemli yeniliği kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni özelliklerin betadan çıkıp tam sürümüne ekleneceği zaman ise bilinmiyor.
WhatsApp beta güncellemesiyle gelen yenilikler
WhatsApp görüşmelerini her zaman sessize alma
WhatsApp, bu beta sürümünde sessize alma özelliği için küçük ama çok önemli bir yenilik getirdi. Sessize alma seçenekleri arasında bulunan “1 sene”nin yerine gelen “Her zaman” seçeneği sayesinde, istediğiniz sohbeti süre sınırlaması olmaksızın sessize alabileceksiniz.
Özellikle çıkmak istemediğiniz ama kalmak da istemediğiniz gruplar için her zaman sessize alma imkanı büyük kolaylık sağlayacak. Aslında 1 sene seçeneği de gayet yeterliydi, ancak WhatsApp anlaşılan geri bildirimler doğrultusunda böyle bir yenilik yapmaya ihtiyaç duymuş.
Yeni depolama yönetim paneli
WhatsApp, yeni beta sürümünde depolama kullanımı bölümünü de tasarımsal olarak tepeden tırnağa revize ediyor. ‘Depolama alanını yönet’ olarak adlandırılan bu bölüme, ayrıca insanların WhatsApp tarafından kullanılan depolama alanları üzerinde yoğun kontrole sahip olmalarını sağlamak için de daha sadece bir biçimde yeni ayrıntılar eklendi.
Örneğin iletilmiş mesajların ve diğer türdeki mesajların ne kadar alan kapladığını görebilir, ek olarak hangi sohbetin ne kadar depolama kullandığını ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Görebilmenin yanı sıra isterseniz sohbetleri ve medyaları çok kolay bir şekilde silebilirsiniz.
Medyaları hizalamak için kılavuz desteği
WhatsApp’ın sunduğu bir diğer yenilik de görüntüleri, videoları ve GIF’leri düzenlerken veya bir yerde paylaşırken kolayca hizalamanıza izin vermesi oldu. Örneğin durum bölümünde paylaşacağınız bir fotoğrafın üzerine GIF eklemek istediğinizde parmağınızla sağa sola doğru kaydırırken çıkan kılavuz sayesinde görüntüyü rahatça ortalayabilirsiniz.
İşletme hesaplarındaki arama butonu gizlendi
Bu beta sürümüyle birlikte WhatsApp, doğrulanmış işletme hesaplarındaki sesli ve görüntülü arama düğmelerini gizledi. Hatta işletme hesabının iletişim bilgilerinde bile görünmüyor. Arama düğmeleri, ancak hesabın profil simgesine dokunulduğunda karşımıza çıkıyor.
WhatsApp’ın bunu bilerek yapıp yapmadığı belli değil. Ama her halükarda yeni bir değişiklik olmadığı sürece işletme hesapları için arama düğmeleri sohbet kısmında görünmeyecek.
Akıllı Telefonlar
One UI 3.0 Beta Galaxy S20 ailesine geliyor!
Samsung’un Güney Kore’deki Beta yöneticisi Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra’nın yakın zamanda One UI 3.0 Beta güncellemesini alacağını onayladı. Android 11 tabanı üzerine kurulan bu arayüz, şu anda kapalı beta sürecinde test edilebiliyor. Samsung’a göre en kısa sürede beta tam halini alarak dileyen herkesin kullanımına açılacak.
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One UI 3.0 çok yakında!
Yakın zamanda ilk olarak Galaxy S20 ailesine sunulacak olan bu güncellemeyi alabilmek için kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olması gerekecek. Bu aşamadan sonra cihaz da uygunsa yeni arayüzün beta güncellemesi indirilebilecek. İlk olarak şirketin kendi ülkesi Güney Kore’de yayınlanması beklenen bu güncellemenin hemen sonra Avrupa ve Amerika kullanıcıları için de açılması bekleniyor.
S20 ailesinden sonra Note20 ve Note20 Ultra ikilisinin de bu güncellemeyi almak için çok gecikmemesi bekleniyor. Şirket, bu iki amiral gemisi düzeyindeki serisine güncellemeyi dağıttıktan sonra diğer serilerine yönelecek. One UI 3.0 telefonlara getirdiği arttırılmış güvenlik izinleri, dahili ekran kaydetme, akıllı ev kontrolleri, geliştirilmiş jestle kontrol imkânı ve mesajlaşma baloncukları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Güncelleme
MIUI 13 çalışırken görüntülendi!
Hâlâ çoğu Xiaomi ve Redmi telefon MIUI 12 güncellemesini almamış olsa da şirket şimdiden MIUI 13 üzerinde çalışıyor. Bazı sızıntılara ve genel Xiaomi takvimine göre bu arayüz 2021’in ortalarında dağıtılacak. Ancak ilk kez arayüzü barındıran bir telefonun çalışma videosu yayınlandı.
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MIUI 13 kapatma menüsü görülüyor!
Sızdırılan videoda MIUI 13 ile birlikte gelecek olan yeni kapatma menüsünün nasıl çalışacağı görülüyor. Yaklaşık bir hafta önce bu menü ve özellikleri ekran görüntüsü halinde sızdırılmıştı ancak bu sefer bir video karşımızda.
Xiaomi, MIUI arayüzünü telefonlarının ‘ruhu‘ olarak görüyor ve bazı durumlarda bu yazılımın cihazın donanımından çok daha önemli olduğunu düşünüyor. Şirketin bu kadar önem verdiği bu arayüzün önümüzdeki versiyonu, bu videoyla birlikte ilk kez çalışırken görüntülenmiş oldu. İnternet üzerinde MIUI’ın 13. sürüm güncellemesini alacak cihazlarla ilgili resmi olmayan bir liste de bulunuyor. Ancak bu liste, 2016’da tanıtılan Redmi 4 ve Redmi Note 4’ün bulunup da geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 9 serisinin bulunmaması gibi birçok problem barındırıyor. Ancak her ne kadar bu liste bir ‘ön hazırlık’ niteliği taşısa da Redmi Note 8 ailesini barındırmasıyla dikkat çekiyor.
Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında tanıtılıp 2021’in ortalarına doğru dağıtımına başlanması beklenen MIUI 13 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
Güncelleme
2021 yılında 217 yeni emoji gelecek!
İletişim kurmanın en eğlenceli yollarından biri olan emojiler hayatımızın her yerinde. Gün içinde mesaj yazmak yerine çoğumuz duygu ve düşüncelerimizi emojilerle ifade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni emojilerin değerlendirildiği organizasyon olan Unicode Consortium bir açıklama yaparak 217 yeni emojinin yolda olduğunu duyurdu. 217 emojinin tümü yeni emoji olmayacak. 7’si daha önce hiç görmediğimiz emojiler, geri kalanı ise mevcut ifadelerin farklı ten rengi versiyonu olacak.
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Yeni emojiler neleri içeriyor?
Eklemeler arasında ateşli bir kalp, bulutların içinde yüz, sakallı bir kadın ve çiftler için yeni karışık cilt tonu seçenekleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Unicode’un Mart sürümü, Eylül-Ekim aylarında büyük işletim sistemi güncellemeleri gönderen satıcılar için verimli geçti . Yaklaşık altı ay boyunca Unicode güncel sürümü tamamlayıp tüketicilere büyük bir işletim sistemi güncellemesi sundu. Bu yeni zaman çizelgesine göre, ilerleyen zamanlarda çok daha çeşitli yenilikler bekleyebiliriz. Web uygulamaları bu güncellemeleri önümüzdeki haftalarda veya aylarda görmeye başlayabilirken, büyük işletim sistemi güncellemeleri Ocak 2021’den Ekim 2021′e kadar potansiyel olarak herhangi bir zamanda görülebilir.