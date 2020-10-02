WhatsApp beta sürümü yenilendi: ‘Sürekli sessize alma’ ve dahası

WhatsApp beta sürümünü güncelledi. Güncellenen uygulama, beraberinde her zaman sessize alma, yeni depolama yönetimi arayüzü ve doğrulanmış işletme hesaplarında arama butonunun gizlenmesi gibi birçok yenilik getiriyor.

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WhatsApp, yayınlamayı planladığı yeni özellikleri beta olarak sınırlı sayıda kullanıcı kitlesi üzerinde test ediyor. Şirketin son yayınladığı 2.20.201.10 sürümü, bugüne kadar pek alışık olmadığımız şekilde bir sürü önemli yeniliği kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni özelliklerin betadan çıkıp tam sürümüne ekleneceği zaman ise bilinmiyor.

WhatsApp beta güncellemesiyle gelen yenilikler

WhatsApp görüşmelerini her zaman sessize alma

WhatsApp, bu beta sürümünde sessize alma özelliği için küçük ama çok önemli bir yenilik getirdi. Sessize alma seçenekleri arasında bulunan “1 sene”nin yerine gelen “Her zaman” seçeneği sayesinde, istediğiniz sohbeti süre sınırlaması olmaksızın sessize alabileceksiniz.

Özellikle çıkmak istemediğiniz ama kalmak da istemediğiniz gruplar için her zaman sessize alma imkanı büyük kolaylık sağlayacak. Aslında 1 sene seçeneği de gayet yeterliydi, ancak WhatsApp anlaşılan geri bildirimler doğrultusunda böyle bir yenilik yapmaya ihtiyaç duymuş.

Yeni depolama yönetim paneli

WhatsApp, yeni beta sürümünde depolama kullanımı bölümünü de tasarımsal olarak tepeden tırnağa revize ediyor. ‘Depolama alanını yönet’ olarak adlandırılan bu bölüme, ayrıca insanların WhatsApp tarafından kullanılan depolama alanları üzerinde yoğun kontrole sahip olmalarını sağlamak için de daha sadece bir biçimde yeni ayrıntılar eklendi.

Örneğin iletilmiş mesajların ve diğer türdeki mesajların ne kadar alan kapladığını görebilir, ek olarak hangi sohbetin ne kadar depolama kullandığını ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Görebilmenin yanı sıra isterseniz sohbetleri ve medyaları çok kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Medyaları hizalamak için kılavuz desteği

WhatsApp’ın sunduğu bir diğer yenilik de görüntüleri, videoları ve GIF’leri düzenlerken veya bir yerde paylaşırken kolayca hizalamanıza izin vermesi oldu. Örneğin durum bölümünde paylaşacağınız bir fotoğrafın üzerine GIF eklemek istediğinizde parmağınızla sağa sola doğru kaydırırken çıkan kılavuz sayesinde görüntüyü rahatça ortalayabilirsiniz.

İşletme hesaplarındaki arama butonu gizlendi

Bu beta sürümüyle birlikte WhatsApp, doğrulanmış işletme hesaplarındaki sesli ve görüntülü arama düğmelerini gizledi. Hatta işletme hesabının iletişim bilgilerinde bile görünmüyor. Arama düğmeleri, ancak hesabın profil simgesine dokunulduğunda karşımıza çıkıyor.

WhatsApp’ın bunu bilerek yapıp yapmadığı belli değil. Ama her halükarda yeni bir değişiklik olmadığı sürece işletme hesapları için arama düğmeleri sohbet kısmında görünmeyecek.