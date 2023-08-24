Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg bugün yaptığı açıklamayla, WhatsApp’ın artık isimsiz gruplar oluşturmanıza izin verdiğini duyurdu. Zuckerberg, kendi kanalında yaptığı açıklamada, “Başka bir isim bulmak istemediğinizde, grupları sohbette kimlerin olduğuna göre isimlendirerek WhatsApp gruplarını başlatmayı daha basit hale getiriyoruz.” dedi. WhatsApp son hız yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor!

WhatsApp Yeni Özelliklerle Rakiplerini Eleyecek!



WhatsApp’ta şu anda 1.024 kişiye kadar grup oluşturmak mümkün. Ancak isimsiz gruplara binden fazla üye eklemek konusunda endişelenmeye gerek yok. Gelen bilgilere göre, bu özellik en fazla altı katılımcıyla sınırlı olacak. Daha fazla üye eklemek isteyen grup yöneticilerinin, grup için uygun bir isim seçmeleri gerekecek.

İlginç bir şekilde, bu isimsiz WhatsApp grupları isimleri görüntülemek için iletişim bilgilerini kullanacak. Örneğin, eğer ailenizle bir grup oluşturduysanız, WhatsApp’ta “Anne ve Baba” olarak görünürken, babanızın cephesinde “Ayşe ve Hatice” olarak görünebilirsiniz.

Ayrıca, bu isimsiz gruplardan birine üye olan biri sizin numaranıza sahip değilse, adınız yerine tam telefon numaranız görünecek.

Bu yeni özellik hemen kullanıma sunuldu. Ancak dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşması birkaç haftayı bulabilir. Bu arada, WhatsApp kullanıcıları yeni özelliği deneyebilir ve grup oluştururken isimleri gizleyip gizleyemediklerini gözlemleyebilirler.

WhatsApp’ın bu yeni özelliğiyle birlikte başka bir yenilik de duyuruldu. Bu yenilik ise HD video gönderme özelliği. Bu özellik, WhatsApp’ın son günlerde duyurduğu HD fotoğraf gönderme özelliğinin ardından geldi. HD video gönderme özelliği, kullanıcılara tatildeyken veya bir fotoğraftaki detayları vurgulamak istediklerinde daha kaliteli bir görüntü gönderme imkanı sunacak. Bu gelişmeler, WhatsApp kullanıcıları arasında heyecanla karşılanacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Yepyeni Arama Ekranıyla Karşımızda!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp’ın yeni özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!