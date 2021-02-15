Apple
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler!
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini pazartesi gününden itibaren Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni yazılım güncellemesi öyle major değişikliklerle gelmiyor; fakat bazı Apple Watch’lardaki Güç Koruma modu açıkken saatin şarj olmasını engelleyen ufak bir problemi gideriyor.
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Apple’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi watchOS, hata düzeltmeleri ve verimlilik geliştirmeleriyle sürekli güncellenmeye devam ediyor. İşletim sisteminin en son yayınlanan ana sürümü watchOS 7, bugün ek bir yamaya daha kavuştu. Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini resmen yayınladı.
Bugün itibarıyla yayınlanan watchOS 7.3.1, özellikle Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE kullanıcılarına hitap ediyor. Zira geçtiğimiz haftalarda bu iki model Apple Watch’un kullanıcıları, saatlerinde ilginç bir problem yaşadıklarını söylemişlerdi. Belirtilen probleme göre kullanıcılar, Güç Koruma modu açıkken saatlerini şarj edemiyorlardı.
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İşte watchOS 7.3.1 güncellemesi, Apple Watch Series 5 ile Apple Watch SE’deki bu problemi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına herhangi bir yenilik yahut değişiklik getirmiyor. Dolayısıyla watchOS 7.3.1’in aslında güncellemeden çok, yama olduğunu söyleyebiliriz.
Peki watchOS 7.3.1 güncellemesini nasıl indirebiliriz?
Sizler de yeni güncellemeyi yüklemek isterseniz, aşağıdaki kısa rehberden faydalanabilirsiniz:
- iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın ve Apple Watch uygulamasını açın.
- Apple Watch’unuzun en az %50 oranında şarj edildiğinden emin olun ve manyetik şarj cihazına bağlayın.
- Saatim sekmesine dokunun.
- Genel’e dokunun.
- Yazılım Güncellemesi üzerine dokunun.
- İndir ve Kur’a dokunun. Ardından, istendiğinde iPhone parolanızı girin.
- Hüküm ve Koşulları Kabul Et’e dokunun
- İndirmeye başlamak için Apple Watch’unuzda Devam Et’e dokunun.
- İstendiğinde Apple Watch şifrenizi girin.
Hemen akabinde yeni watchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacaktır. Ardından Apple Watch, güncellemeyi uygulamak için kendi kendini yeniden başlatabilir.
Apple
Apple Watch 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Akıllı saatlerin kralı Apple Watch, 100 milyon kullanıcıya ulaştı. İnanılmaz büyük olan bu sayı, iPhone kullanıcılarının sadece %10’luk kısmını oluşturuyor.
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Apple, Dünya’daki en büyük teknoloji şirketi. Şirketin ürettiği teknolojiler, adeta standartları belirliyor. şirket, premium ürünler söz konusu olunca o kadar başarılı ki, sadece kulaklık departmanı bile tek başına çift haneli, milyar dolarlık bir şirket ediyor. Kısa bir örnek vermek gerekirse tek başına AirPods kulaklıklar, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları’ndan daha değerli. Apple tarafından piyasaya sürülen ürünler, fiyatı ne olursa olsun milyonlarca satmayı başarıyor. Söz konusu ürünlerden biri de Apple Watch. Şirketin akıllı saatleriyle ilgili yeni ortaya çıkan istatistikler, akıllı saatin 100 milyon kullanıcıya ulaştığını gösterdi. İşte detaylar.
Apple Watch 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Son ortaya çıkan araştırma, Dünya çapındaki Apple Watch kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığını gösterdi. Bu sayı oldukça yüksek gözükse bile iPhone kullanıcılarının, sadece %10’luk kısmını oluşturuyor. Apple telefonlar, bugüne kadar bir milyardan fazla sattı. Akıllı saatin kullanıcılarının 100 milyon olması bu kullanıcıların sadece küçük bir kısmının bu saatleri aldığı anlamına geliyor. Apple’ın akıllı saatlerinin, oldukça yüksek fiyatlarla piyasaya çıktığını düşünürsek, bu durum çok da şaşırtmıyor. Akıllı cep telefonları bir ihtiyaç olarak değerlendirilirken, akıllı saatler pahalı aksesuarlar olarak kalıyor. Özellikle 2020 yılı, Apple akıllı saatler için iyi geçti. Şirket yıl içerisinde 35 milyon adet saat satmayı başardı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Apple
iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Apple bir süredir üzerinde çalıştığı gizlilik önlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Amerika merkezli firma şimdi de Safari tarayıcı trafiğini kendi sunucularına aktaracağını açıkladı. Böylelikle Güvenli İnternet hizmeti kullanılırken Google firmasının toplayabileceği bilgilere sınır gelmiş olacak. Değişikliğin uygulanması ise iOS 14.5 sistemiyle birlikte olacak.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerinin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.
Apple sistemlerde Safari kullanıcılarını kötü amaçlı sitelerden korumak için Google Güvenli İnternet hizmeti aktif haldeydi. Sistem ziyaret edilen adresleri kötü amaçlı yazılım için kontrol edip, olası bir eşleşmede kullanıcıyı uyarıyordu. Ama bu aynı zamanda Google’ın kullanıcı izni olmadan IP adresiyle alakalı bilgiler toplayabileceği anlamına geliyordu.
Her ne kadar Google bu halde bile fazla detaylı bilgiye ulaşamasa da Apple; Safari trafiğini kendi sunucularına alarak Google’a daha da az bilginin gitmesini sağlayacak. Apple WebKit mühendislik sorumlusu Maciej Stachowiak, bununla alakalı olarak iOS 14.5 ile gelecek değişikliğin bilgi sızıntısı riskini azaltmak için yapıldığını söylüyor.
Bu hamle aslında güvenlikle ilgili atılan diğer adımlardan bir tanesi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu konudaki en önemli değişimlerden birisi yeni App Tracking Transparency uygulaması. Buna göre uygulamaların kullanıcı bilgilerini diğer siteler üzerinden araştırmadan önce izin almaları gerekiyor. Her ne kadar Facebook gibi bazı firmalardan bu konuda eleştiri alsalar da Apple, gizlilik konusunu ilerletmeye kararlı gözüküyor.
Bununla beraber Google da bu konuda bazı düzenlemeler yapıyor. Firma üçüncü parti çerezleri engelleyecek bir yazılım üzerinde çalışıyor. Ancak bu projenin şu anda Google’a bir avantaj sağlayacağı düşüncesiyle inceleme altında olduğunu da hatırlatalım.
Gizlilik konusundaki bu değişimlerin kullanıcılar için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda internet üzerinden elde edilen gelirlerin işleme şekillerini de tamamen değiştirebilecek kapasiteler.
Apple
Apple, merakla beklenen AirTags’lerini yeni nesil iPad Pro ile birlikte tanıtabilir
Apple’ın uzun süredir çıkması beklenen izleme aygıtı AirTags, bir türlü hayata geçememişti. Ha piyasaya çıktı ha çıkacak derken, AirTags’lerle âlâkalı yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.
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Apple ürünleriyle ilgili ortaya attığı iddialarla tanınan analist Ming-Chi Kuo, geçen ay yaptığı bir paylaşımda AirTags izleme aygıtlarının 2021’de piyasaya sürüleceğini söylemişti. Fakat o günden beri yeni bir gelişme yaşanmamışken, bugün paylaşılan bir başka rapor Apple’ın AirTags’leri yeni iPad Pro’yla birlikte tanıtacağını ortaya koyuyor.
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Apple analisti Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple AirTags cihazlarını önümüzdeki ay tanıtacak. Üstelik AirTags’lerin yeni nesil iPad Pro serisiyle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyen Jon, Apple’ın işbu tanıtım etkinliğini mart ayında gerçekleştireceğini ifade ediyor. Yani mart ayında yeni nesil iPad Pro’larla birlikte AirTags aygıtlarını göreceğiz.
AirTags are still on for March.
Haven’t heard of any further delays this time. 🤞
— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021
Bu arada AirTags’in ne işe yaradığına da kısaca değinmemiz gerekirse; AirTags, basit bir takip cihazı. Soda kapağından biraz daha büyük boyutta olan bu cihaz, Apple’ın iPhone’umu Bul yazılımıyla uyumlu çalışabiliyor. Örneğin siz AirTags’i sırt çantanıza yerleştiriyorsunuz; hemen akabinde de iPhone’umu Bul uygulamasını açıp cihazınızın konumunu bulabiliyorsunuz.
AirTags izleme aygıtlarının küçük disklere benzeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın kendi tasarımı olan deri tutucu ve anahtarlık ile birlikte gelmesi muhtemel. U1 Ultra Geniş Bant yongasını bulunduracak olan bu cihazların geleneksel Bluetooth izleyicilerinden daha doğru öğe takibi yapması bekleniyor.
Şu anda fiyatlar hakkında somut bir bilgi yok, ancak resmi duyurunun önümüzdeki ay yapılmasını bekliyoruz.
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