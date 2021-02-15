Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini pazartesi gününden itibaren Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni yazılım güncellemesi öyle major değişikliklerle gelmiyor; fakat bazı Apple Watch’lardaki Güç Koruma modu açıkken saatin şarj olmasını engelleyen ufak bir problemi gideriyor.

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Apple’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi watchOS, hata düzeltmeleri ve verimlilik geliştirmeleriyle sürekli güncellenmeye devam ediyor. İşletim sisteminin en son yayınlanan ana sürümü watchOS 7, bugün ek bir yamaya daha kavuştu. Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini resmen yayınladı.

Bugün itibarıyla yayınlanan watchOS 7.3.1, özellikle Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE kullanıcılarına hitap ediyor. Zira geçtiğimiz haftalarda bu iki model Apple Watch’un kullanıcıları, saatlerinde ilginç bir problem yaşadıklarını söylemişlerdi. Belirtilen probleme göre kullanıcılar, Güç Koruma modu açıkken saatlerini şarj edemiyorlardı.

İşte watchOS 7.3.1 güncellemesi, Apple Watch Series 5 ile Apple Watch SE’deki bu problemi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına herhangi bir yenilik yahut değişiklik getirmiyor. Dolayısıyla watchOS 7.3.1’in aslında güncellemeden çok, yama olduğunu söyleyebiliriz.

Peki watchOS 7.3.1 güncellemesini nasıl indirebiliriz?

Sizler de yeni güncellemeyi yüklemek isterseniz, aşağıdaki kısa rehberden faydalanabilirsiniz:

iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın ve Apple Watch uygulamasını açın. Apple Watch’unuzun en az %50 oranında şarj edildiğinden emin olun ve manyetik şarj cihazına bağlayın. Saatim sekmesine dokunun. Genel’e dokunun. Yazılım Güncellemesi üzerine dokunun. İndir ve Kur’a dokunun. Ardından, istendiğinde iPhone parolanızı girin. Hüküm ve Koşulları Kabul Et’e dokunun İndirmeye başlamak için Apple Watch’unuzda Devam Et’e dokunun. İstendiğinde Apple Watch şifrenizi girin.

Hemen akabinde yeni watchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacaktır. Ardından Apple Watch, güncellemeyi uygulamak için kendi kendini yeniden başlatabilir.