Apple Watch 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Apple’ın uzun süredir çıkması beklenen izleme aygıtı AirTags, bir türlü hayata geçememişti. Ha piyasaya çıktı ha çıkacak derken, AirTags’lerle âlâkalı yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Apple ürünleriyle ilgili ortaya attığı iddialarla tanınan analist Ming-Chi Kuo, geçen ay yaptığı bir paylaşımda AirTags izleme aygıtlarının 2021’de piyasaya sürüleceğini söylemişti. Fakat o günden beri yeni bir gelişme yaşanmamışken, bugün paylaşılan bir başka rapor Apple’ın AirTags’leri yeni iPad Pro’yla birlikte tanıtacağını ortaya koyuyor.

Apple analisti Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple AirTags cihazlarını önümüzdeki ay tanıtacak. Üstelik AirTags’lerin yeni nesil iPad Pro serisiyle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyen Jon, Apple’ın işbu tanıtım etkinliğini mart ayında gerçekleştireceğini ifade ediyor. Yani mart ayında yeni nesil iPad Pro’larla birlikte AirTags aygıtlarını göreceğiz.

AirTags are still on for March.

Haven’t heard of any further delays this time. 🤞

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021