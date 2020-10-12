Oyun
Watch Dogs Legion’da 4K’da Ultra ayarlarda oyun keyfi için RTX 3080 gerekecek!
Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs Legion için 4K çözünürlük ve ultra ayarlar için önerilen sistem gereksinimlerindeki RTX 2080Ti, RTX 3080 ile güncellendi. Bununla beraber birçok ayar için de güncellemeler yapıldı.
İlginizi çekebilir: RTX 3090 ve 3080 Founders Edition, artık doğrudan satışta değil!
29 Ekim‘de piyasaya sürülecek olan Watch Dogs Legion‘un önerilen sistem gereksinimlerinde değişimler oldu. Nvidia’nın Ampere serisi kartları sonrası, Watch Dogs Legion’un da sistem gereksinimlerinde değişiklikler oldu. Bu önerilerde önceki önerilere göre sistem gereksinimlerin artması çok da hoş karşılanmadı. Örneğin düşük ayarlar için önerilen GTX 960‘ın yerini GTX 970 aldı. Oyunu 2K çözünürlükte, çok yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için önerilen RTX 2070‘in yerini RTX 3070, 4K‘da ve ultra ayarlarda oyunu oynamak isteyenler için de önerilerdeki RTX 2080 Ti‘ın yerini RTX 3080 aldı.
Oyun için yayımlanan sistem gereksinimlerine buradan bakabilirsiniz.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
İlginizi çekebilir: Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor
Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
Genel
Genshin Impact, iki haftada 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Genshin Impact oyun dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. İki hafta önce piyasaya çıkan oyun bedava olmasına rağmen 100 milyon doları aşkın gelir elde etti.
İlginizi çekebilir; Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite için yeniden aktifleşti
Genshin Impact, çıkışından bu yana 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan “Free to Play” oyunlar gün geçtikçe artmaya ve yeni oyunculara kavuşmaya devam ediyor. Genellikle oyun içi alım satım işlemleri ile büyük gelirler elde eden bu oyunlara iki hafta önce bir yenisi daha eklendi. MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, çıkışından bu yana tamı tamına 100 milyon dolardan fazla gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Asya’da oldukça popüler olan oyun batı dünyasının da kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.
Açık dünya rol yapma oyunu olan Genshin Impact, bedava olmasına rağmen iki hafta içerisinde oyun içi satın alımlar sayesinde dikkat çekici bir rakama ulaşırken, yapımcı firma uzun süre daha başarının devam etmesini umuyor. İlk iki hafta içerisinde bütün geliştirme maliyetlerini çıkaran oyun şu an için Çin’den çıkan en başarılı yapım olarak isimlendiriliyor. Daha önceden ortaya çıkan bir kaç siyasi kural dolayısıyla da adından söz ettiren oyun, uzun yıllar daha gündemden düşmeyecekmiş gibi gözüküyor. Tamamen ücretsiz olan oyunu, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında oynayabilirsiniz.
Oyun
Baldur’s Gate 3 yapımcıları oyuncuları uyardı!
Baldur’s Gate 3 geçtiğimiz hafta erken erişim olarak oyunculara sunuldu. Oyuncular kendi karakterlerini yaratıp oyunun sunduğu zengin fantezi dünyasında maceralara atılabiliyorlar. Tek sorun, geliştirici Larian Studios’un insanların ne tür karakterler ürettiklerini kontrol etmesi. Sonuç pek de iç açıcı değil.
İlginizi Çekebilir: The Medium’un çıkış tarihi belli oldu
Larian Studios hayal kırıklığına uğramış
Larian, oyunu her gün düzeltmelerle yamalıyor ve hataları gideriyor, ancak Cuma günkü en son haber gönderisi için stüdyo, düzeltme özetine ek bir not ekledi:
Düzeltmelerden önce, karakter yaratmadaki seçimlerinizle kendi yarattığınız bir şeyi paylaşalım. Karakter yaratmada en popüler seçimleri aldık ve yeniden bir karakter yarattık. Başta analiz sistemimizin çalışmadığını düşündük! Kontrol ettik ve çalıştığını fark ettik.
Tebrikler! Standart Vault Dweller‘ı yarattınız. Bu ne iş beyler. Size iblis gözleri, boynuzları ve hatta kuyrukları verdik. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Daha yaratıcı olun, bunun için çok çalıştık!
Bu olay biraz saçma çünkü oyunda tonlarca karakter seçeneği var. Oyuncular elfler, cüceler, tieflingler gibi çok sayıda fantezi ırkı arasından seçim yapabiliyorlar. Bu bağlamda oyuncuların bu seçimi ile çok basit düşündüğünü söyleyebiliriz.
Baldur’s Gate 3 şu anlık erken erişim olarak bizlerin karşısına çıksa da şimdiden Fantazi/Rol Yapma oyun türünü seven insanlar tarafından çok beğenildi. 6 Ekim‘de PC için piyasaya sürülen oyunu Steam üzerinden 249 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.