RTX 3090 ve 3080 Founders Edition, artık doğrudan satışta değil!

Razer oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarı Blade Stealth 13 için yeni bir varyantı tanıttı. Bilgisayarda yapılan en büyük değişiklik, Intel 11. Nesil Tiger Lake işlemci serisiyle donatılması ve OLED ekrana sahip olması.

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Razer, RazerCon 2020 etkinliğini çevrim içi ortamda düzenledi. Şirketin bu etkinlikte yaptığı en öne çıkan duyuru, 2020′nin sonunda piyasaya çıkacak olan yenilenmiş bir Blade Stealth 13 dizüstü oyun bilgisayarı oldu. Yeni bilgisayar, bünyesinde Intel Core i7-1165G7 ve GTX 1650 Ti grafik kartının yanı sıra ekran tarafında iki farklı seçenekle geliyor: Biri 120Hz 1080P mat ekran, diğeri ise Gorilla Glass destekli 1080P OLED dokunmatik ekran.

Depolama tarafında Razer Blade Stealth13, 16 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB (yükseltilebilir) dahili hafıza ile geliyor. Razer’a göre bu bilgisayarın içerik üretme noktasındaki performansı önceki nesle oranla 2,7 kata kadar daha fazla; ofis üretkenliğinde ise aynı şekilde %20’den fazla daha performanslı.

Aynı zamanda Razer, ses kalitesinde de ciddi bir iyileştirme yaptığını söyledi. Bazı kullanıcı geri bildirimleri önceki nesil Blade Stealth 13′ün iyi bir ses kalitesine sahip olduğunu, ancak bas konusunda pek tatmin etmediğini söylüyordu. İşte yeni Blade, farklı senaryolar (film, oyun, müzik vb.) için önceden hazırlanmış ses profillerini seçebilmenize veya kendinizinkini oluşturmanıza olanak tanıyan THX temelli yeni bir ses uygulamasıyla birlikte geliyor. Böylelikle kullanıcılar her kullanım için ayrı ayrı optimize edilmiş ses kaliteleriyle bu bilgisayarın keyfini çıkarabilecek.

Yeni Razer Blade Stealth 13 teknik özellikleri

CPU: 11. Nesil Intel® Core ™ i7-1165G7 dört çekirdekli işlemci

GPU: NVIDIA® GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 GB GDDR6 VRAM)

RAM: 16 GB çift kanallı (sabit)

Dahili hafıza: 512 GB

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Razer Blade Stealth 13 boyutları:

15,3 mm x 210 mm x 304,6 mm

0,60 ”x 8,27” x 11,99 ”

Bağlantı:

Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth® 5.1

Razer Blade Stealth 13 ekranı:

13,3″ OLED Full HD Dokunmatik 60 Hz (veya 13,3″ Full HD Mat 120 Hz)

4,9 mm ince yan çerçeve

Pil ve Adaptör:

53.1 WHr

Kompakt 100 W USB-C güç adaptörü

Giriş – çıkış:

USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x 2

Thunderbolt ™ 4 (USB-C ™) + Güç x 2

Razer Blade Stealth 13 ses özellikleri:

3,5 mm Combo-Jack

4 Hoparlör + Akıllı Amplifikatör

THX® Uzamsal Ses

Dokunmatik yüzey: Microsoft Precision Glas-Dokunmatik Yüzey

Ağırlık: 3,11 lb / 1,41 kg