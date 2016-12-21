Oyunun T-Bone ek paketi PlayStation 4 kullanıcıları için indirebilir durumda. Xbox One ve PC sahipleri ise birkaç gün daha beklemek durumundalar.

Geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sunulan ve ilk oyunun aksine bir hayli sevilen Watch Dogs 2 için ilk DLC çıkışını gerçekleştirdi. “T-Bone Content Bundle” (T-Bone ek paketi) ismi verilen DLC, PlayStation 4 sahipleri şu anda PS Store’dan satın alıp indirebilecek; Xbox One ve PC kullanıcıları ise 24 Aralık 2016 tarihini beklemek durumundalar.

Ek paketin içeriği adında da anlaşılabileceği üzere ilk oyundan aşina olunan “T-Bone” (Raymond Kenney) adlı karakterin etrafında şekilleniyor. Herhangi bir konu görevi barındırmayan bu DLC; T-Bone’un giyilebilir kıyafetlerini, modifiye edilebilir okul otobüs aracını ve büyük kargaşalar çıkarmak için getirilen bir adet buldozer kılıcından oluşuyor.

Bunun yanında, “Mayhem co-op” görevleri de oyuna dahil oluyor. Bu görevler ile beraber gelen yeni düşman tipi de oyuncuları fazlasıyla zorlayacak gözüküyor. Co-op modundan bahsetmişken, bu noktada güzel bir bilgi vermeyi de ihmal etmeyelim. Ubisoft‘un açıkladığına göre, ek paketlerin içerisinde gelen tüm co-op görevleri “misafir” olarak oynanabilecek. Bu; ek paket sizde olmasa bile sahip olan bir arkadaşınız ile co-op görevlerini beraber oynayabileceksiniz demek oluyor.

Son olarak, ek paket içeriğine dahil olup, ücretsiz olarak tüm Watch Dogs 2 kullanıcılarına da sunulacak “T-Bone Kaos Görevleri” oyuna yenilik katacak bir diğer içerik. Bu içerik, tamamlamanız gereken bir dizi zaman bazlı görevlerden oluşuyor ve sonucunda da araba boyaları, çantalar gibi ödüller veriyor. Yeni kıyafetler veya boyalar gibi içerikleri açmayı seven oyuncular için güzel bir fırsat olarak nitelendireceğimiz bu görevlerin tamamlanmaları ne yazık ki kolay olmayacak.

Season Pass (Sezonluk Giriş) sahiplerinin ücretsiz olarak indireceği ek paket, ayrı olarak 7 dolarlık (25 lira) fiyatı ile PlayStation 4 kullanıcıları için şu anda satışa sunulmuş durumda.