LG Ve Magna elektrikli araçlar ortaklığı

LG ve Magna, küresel üreticilerin kapsamlı ve daha büyük siparişlerini karşılamak için güçlerini birleştiriyor.

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LG ile Magna International , LG Magna e-Powertrain adında elektrikli motorlar , invertörler , yerleşik şarj cihazları ve belirli otomobil üreticilerine “e-sürücü sistemleri” üretmek için bir ortak girişim kuracaklarını açıkladı .

Magna Başkanı ve gelecek CEO Swamy Kotagiri şunları söyledi:“Bu ortaklık, elektrifikasyonun ön saflarında olma ve otomobil üreticilerini çeşitli ve birinci sınıf bir portföyle destekleme stratejimizle tamamen uyumludur. Güçlerimizi birleştirerek daha fazlasını başarmak için çalıyoruz. Ortaklıkla yatırım verimliliği elde etmeyi umuyoruz. Aynı zamanda elektrikli güç aktarma organları pazarının büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. ” açıklamasını yaptı.

İki şirket Magna’nın elektrikli aktarma organları sistemleri ve otomotiv üretimindeki gücünü LG’nin e-motorlar ve invertörler için bileşen geliştirme konusundaki uzmanlığıyla birleştirmeyi hedefliyorlar. LG Electronics,Magna’nın % 49’luk hissesini 501.6 milyar won (453 milyon $) karşılığında satın alacağını açıkladı. LG Magna e-Powertrain anlaşması, ABD, Güney Kore ve Çin’deki LG lokasyonlarında bulunan 1.000’den fazla çalışanı kapsıyor.

LG Electronics Araç Bileşen Çözümleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong şunları söyledi: “Üreticilerin elektrifikasyondaki liderlik pozisyonlarını sürdürmek için aktif olmaları gerekiyor. Bu anlaşma sayesinde LG, otomotiv bileşenleri işinde büyük bir potansiyele sahip bir büyüme fırsatı olan yeni bir aşamaya giriyor. Şirket içi hünerimiz ile Magna’nın deneyimi ve kapsamlı geçmişinin birleşiminin, elektrikli güç aktarma organları gelişiminde tek başımıza ilerlemekten daha hızlıyol alacağımıza inanıyoruz. ” dedi.