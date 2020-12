LG Ve Magna elektrikli araçlar ortaklığı

Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 89 TL değerindeki My Time at Portia oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

İlginizi çekebilir: ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti incelemesi | En mantıklı RTX 30 üyesi!

reklam

2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu My Time at Portia oldu.

My Time at Portia, neşeli görünümünün altında karanlık bir hikayeyi saklayan ve eleştirmenlerden tam not almış bir oyun. Pathea Games tarafından geliştirilen yapımda çeşitli ürünler yetiştiriyor ve çiftlik/fabrika kırması tesisimizi istediğimiz gibi büyütebilmemizi sağlıyor.

İlginizi çekebilir: Xbox için sunulan 2020’nin en iyi 6 oyunu

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit

İşlemci: Intel i3 Processor

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i7 Processor

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX960+

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Epic Games Store’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak My Time at Portia’yı henüz indirmediyseniz 27.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.