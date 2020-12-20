Otomobil
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi 2021 başlarında gelebilir!
Tesla, daha önce Yarı Otonom olarak sunduğu teknolojinin Tam Otonom versiyonunun 2021 başlarında abonelik şeklinde gelebileceğini söyledi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının ilk aylarında bu teknoloji kullanıma sunulacak.
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Tesla Tam Kendi Kendine Sürüş aylık abonelikle sunulacak
Yalnızca gerektiğinde kullanılacağı düşünülen “Full Self-Driving” yani “Tam Otonom Sürüş Sistemi “, Tesla tarafından abonelik olarak sunulacak. Aylık abonelik sistemiyle birlikte bu opsiyon için fazladan binlerce dolar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik özelliği test etme şansınız da olacak. Elbette aylık ödeme sisteminin de çok uygun fiyatlara sunulacağını beklemek doğru bir düşünce olmaz.
Şirket, bu sistemin özellikle günlük olarak kullanmak istemeyen ve yalnızca uzun yolculuklar için tercih edecek kullanıcılar için daha faydalı olacağını düşünüyor. Elbette öte yandan AI ekibi de bu abonelikler sayesinde veri ve sürüş deneyimi toplayabilecek. Bu özellik üzerinde daha fazla çalışabilecek ve bizlere kusursuza yakın bir sürüş deneyimi yaşatmak üzerine bu verileri kullanabilecek. Daha önce 2020 yılının sonlarına kadar bu sisteme geçileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak gerçekleşmediğini not düşelim.
Şirketin CEO’su Elon Musk , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada fiyatların ayarlanacağını ve bu özelliğin 2021’in ilk aylarından itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni aylık abonelik modelinin yanı sıra Musk, Tesla araç alacakların araçlarında yükseltme yapacaklarsa Tam Otonom Sürüş Sistemi paketinin başka bir araca devredilmesine izin verecebileceğini açıkladı. Ancak bu konudaki fikrinin değişebileceğini belirtti.
Özellikle Apple tarafında gördüğümüz ürünlerin satışından çok sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etme modeli otomobil üreticilerini de etkilemişe benziyor. Tesla sunacağı bu abonelik modeliyle birlikte muhtemelen araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla gelir elde edebilecek. Dileriz sunulacak bu özellik uygun fiyatıyla kullanıcıları şaşırtmayı başarabilir.
Otomobil
Ferrari CEO’su Louis Camilleri sürpriz emekliliğini duyurdu!
Louis Camilleri, İtalyan otomobil üreticisindeki en üst pozisyona sahip yöneticiydi. Yaptığı sürpriz açıklamayla bizleri şaşırtan Ferrari CEO’su, bulunduğu pozisyondan istifa etmek istediğini söyledi. Bir süredir COVİD-19 tedavisi gören Camilleri “kişisel sebepler” nedeniyle şirketten ayrıldığını belirtti.
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John Elkann geçici başkanlık yapacak
Eski Ferrari CEO’su Sergio Marchionne yaşadığı talihsiz ameliyattaki komplikasyonlardan öldükten kısa bir süre sonra, Temmuz 2018’de Ferrari’nin yeni CEO’su Camilleri olmuştu. Camilleri, yaklaşık kırk yıldır tütün devi Philip Morris İnternational’ın yönetim kurulunda görevliydi. Kısa süre önce yakalandığı COVİD-19 nedeniyle görevinden istifa etmişti. 65 yaşındaki Camilleri hastaneye kaldırılmasının ardından evinde durumunun daha iyiye gittiğini ve daha iyi olduğunu açıkladı. Şirket, Camilleri’nin istifa ettiğini açıklamamıştı fakat Camilleri yaptığı son açıklamayla CEO görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Camilleri bir açıklamasında, “Ferrari hayatımın büyük bir parçası oldu ve CEO olarak hizmet etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı.” dedi. Camille sözlerine şu şekilde devam etti: Şirketin 2018’den bu yana olan sayısız başarılarından dolayı gurur duyuyorum ve önümüzdeki yılların Ferrari için en iyi yıllar olacağını biliyorum. Elbette şirketin Camilleri ışığında sayısız başarıya adım atması bu açıklamaları destekler nitelikte.
Wall Street Jurnal, Ferrari başkanı John Elkann’ın kalıcı bir başkan bulunana kadar görevi üstleneceği haberini yayınladı. John Elkann da Camille’ye minnettarlığını belirtti. Bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirten John şu sözlerle minnettarlığına devam etti: Louis’e 2018’den beri CEO’muz olarak ve 2015’ten beri yönetim kurulumuzun üyeliğindeki aralıksız bağlılığı için en içten teşekkürlerimizi sunmak isterim. Ferrari’ye olan tutkusu sınırsızdı ve onun liderliği altında şirket daha iyi yerlere taşındı. Onun Ferrari tutkusu sınırsızdı. Camille’nin liderliği altında şirket, eşsiz mirasından ve kusursuz mükemmellik anlayışından yararlanarak, dünyanın en büyük şirketlerinden olma gururumuzu pekiştirdi. Kendisine ve ailesine uzun ve mutlu bir yaşam dilerim. Camille’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Ferrari şirketi için birçok başarıya imza atan Camilleri, istifasından sonra ailesi ve daha çok kendiyle zaman geçirecek gibi duruyor.
Apple
Apple otonom araç projesi emin ellerde!
Apple, otonom araç projesini Siri departmanından sorumlu başkanı John Giannandrea’ya teslim etti. Google’ın arama motoru ve yapay zeka bölümünün eski başkanı olan Giannandrea, Siri tarafında da olumlu işlere imza atmıştı.
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Hey Siri, arabamı sür!
Bloomberg’e göre Apple, otonom araba projesiyle ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ekibin mühendisleri, şirketin yapay zeka başkanı ve aynı zamanda ses tabanlı dijital asistanı Siri’yi de denetleyen John Giannandrea’yla beraber çalışacaklar.
Google’ın arama ve yapay zeka birimlerinden sorumlu eski başkanı Giannandrea, Apple’a 2018 yılında katıldı. Bilgisayarlarda kullanımı ve uygulama dillerine uyumlu hale gelmesi beklenen yapay zeka alanında önemli adımlar atmaya başladı. Giderek daha önemli hale gelen yapay zeka alanlarında yıllarca ilerleme kaydetmeye çalışan Apple için büyük bir kazanç olarak görülüyordu. Giannandrea, makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisinin lideri olarak doğrudan Tim Cook’a rapor veriyor.
Apple’ın sözde Titan Projesi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Rakiplerinin çoğunun aksine şirket, Kaliforniya’da test ettiği sürücüsüz otomobiller konusunda detaylı bilgiler paylaşmıyor. Çalışan tarafında da ağızlarını sıkı tutmalarını tembihliyor. Başlarda kendi kendini süren bir otomobil geliştirme hedefiyle yola çıkan şirket için sonra planlar değişmiş durumda. Apple, Volkswagen gibi otomobil üreticileriyle yazılım tarafında ortaklık kuruyor. Bu birliktelik ileri aşamalarda donanım tarafında da devam edebilir.
2019’da Çin vatandaşı bir Apple çalışanı, FBI tarafından şirketin otonom otomobil projesiyle ilgili ticari sırları çalmaya teşebbüs etmekle suçlandı. Bu, son yedi ayda bir şirket çalışanının sırları çalmaya çalışmakla ilgili ikinci kez suçlanışıydı. Şirket ayrıca proje üzerine çalışan yaklaşık 200 çalışanını işten çıkardı.
Haziran 2019’da şirket, sürücüsüz araçlar üzerine çalışmalar yapan start-up Drive.ai’yi satın aldı. Otonom arabaları da dahil olmak üzere şirketin varlıklarını bünyesine kattı ve mühendislerinin çoğunu doğrudan Drive.ai’den uzakta tuttu. Bu yılın başlarında Apple, California Motorlu Araçlar Departmanı’na şirketin 2019’da kamuya açık yol testlerini ciddi şekilde düşürdüğünü gösteren bir rapor sundu. 2018’de yaklaşık 80.000 mil yol katettikten sonra, şirket 2019’da yalnızca 7.544 mil yol katetti.
Apple’ın piyasada bulunan teknolojik ürünler konusundaki yeteneklerine bakıldığında otonom araçlar konusunda ne gibi gelişmeler göstereceği kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.
Otomobil
Toyota 2021 yılında piyasaya süreceği elektrikli SUV aracını tanıttı!
Toyota, saf elektrik sistemini kendi araçlarına entegre etmede geç kalsa da 2021 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Prius en ikonik araçlardan biri olabilir. Artan elektrikli araç pazarını göz önünde bulunduran şirket yatırımlarını bu yönde ilerletme kararı almışa benziyor. Şirket, 2021’de çıkarmayı planladığı ve tamamen elektrikli olacak aracıyla ilgili bilgileri bizimle paylaştı.
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Toyota 2021 yılının elektrikli araçların yılı olacağına inanıyor!
Bir zamanlar çok sayıda elektrikli araç satılmayacağı düşüncesinde olan şirket, şimdi 2025 yılına kadar her yıl 5.5 milyon elektrikli araç üretmeyi planladığını söylüyor. Japon marka, önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkacak olan elektrikli SUV modelinin basit bir taslağını sundu. Bu araç hakkında Toyota’nın sağladığından biraz daha fazla şey bildiğimizi düşünüyoruz. Paylaşılan fotoğraflardan biri markanın 2019’da Subaru ile ortaklığını duyururken kullandığı resmin aynısı. Programın amacı, iki şirketin paylaşacağı bir elektrikli araç platformu olabilir.
Marka, bu SUV modelinin tamamen yeni bir araç olacağını ve Avrupa pazarı için gereken etkiyi yaratmasının beklendiğini söyledi. Toyota’nın bu modelini ABD pazarı için gizli bir silah olarak kullanabileceği de iddialar arasında. Toyota’nın başkan yardımcısı Koji Toyoshima konuyla ilgili, Toyota’nın 2020’lerin ilk yarısında katı hal pil paketlerine sahip elektrikli araçları seri üretmeyi planladığını söyledi. Bu, şirketin hedefleri arasında olsa da BMW ve Fisker gibi diğer şirketlerin şimdiye kadar bu konuda başarısız oldular.
Hibrit modellerindeki başarısı göz önüne alındığında şirketin saf elektrikli araçlar üzerine yapacağı çalışmalar ve ortaya çıkacak ürünleri beklemek heyecan verici.
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