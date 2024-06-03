Meta’nın Instagram’ı 1 milyar dolara satın alacağını açıkladığı Nisan 2012’den bu yana tam 12 yıl geçti. O dönemde birçok kişi, bir fotoğraf filtresi uygulaması için bu kadar büyük bir meblağın ödenmesinin nedenini merak ediyordu. Ayrıca, Meta’nın bu satın alımından nasıl para kazanacağı da büyük bir soru işaretiydi. Bugün, Instagram’ın değerinin 45 milyar dolara ulaştığını görmek, bu anlaşmanın teknoloji tarihindeki en başarılı yatırımlardan biri olduğunu kanıtlıyor.

Satın alım duyurulduktan birkaç ay sonra, Instagram’ın Hizmet Koşulları’nda yapılan değişiklikler, kullanıcılar arasında bazı endişelere neden oldu. Yeni şartlar, Instagram’ın kullanıcıların fotoğraflarını satabileceği yönünde yanlış bir algıya yol açtı. Instagram’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Kevin Systrom, bu durum için özür dileyerek yeni Hizmet Koşulları’nın amacının, uygulamanın yenilikçi reklam biçimleriyle deneyler yaptığını kullanıcılara bildirmek olduğunu belirtti.

Instagram reklam yüzünden bitebilir!

Meta, Instagram’dan gelir elde etme yollarını sürekli olarak genişletiyor. Son yeniliklerden biri, “Reklam Araları” adı verilen bir özellik. Bu özellik, kullanıcıların uygulamada gezinmesini kısa süreliğine kesintiye uğratarak, üç ila beş saniyelik reklamlar göstermeyi amaçlıyor. Reklam Araları, kullanıcının ilgi alanlarına göre uyarlanmış ve rahatsız etmeyen reklamlar sunma çabası olarak tanıtıldı.

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Instagram’da Reklam Arası gördüğünüzde, bir bildirim bu reklamın ne olduğunu açıklıyor ve şöyle diyor: “Bir reklam arası görüyorsunuz. Reklam araları, Instagram’da reklam görmenin yeni bir yoludur. Bazen göz atmaya devam etmeden önce bir reklamı görüntülemeniz gerekebilir.”

Bu reklamlar, kullanıcıya bir Reklam Arası görüntülediğini belirten hap şeklinde bir bildirimle ve saniye geri sayımıyla etiketleniyor. Ancak, bu özellik şu an için test aşamasında ve tüm kullanıcılar tarafından görülmüyor. İlk tepkiler karışık: bazı kullanıcılar bu kesintilerden hoşlanmazken, diğerleri bu yeniliği olumlu karşılıyor.

Reklam Araları hakkında Reddit gibi platformlarda yapılan kullanıcı yorumları genellikle olumsuz. Bir kullanıcı, “Bu yeni ‘özellik’ten o kadar nefret ediyorum ki, hem sizin yüzünüze hem de bana berbat bir iş kararı gibi geliyor. Tüm platform zaten reklamlara dayalı gelir sağlıyor. Şimdi ise kullanıcıları kaydırmayı durdurmaya zorlayarak, uygulamanın reklamlarla dolu olduğunu daha da belirgin hale getiriyorlar. Eğer bu devam ederse, abonelikten çıkacağım,” şeklinde bir yorum yaptı.

Bu özellik şu anda test aşamasında olduğundan, Instagram deneyiminiz henüz Reklam Araları nedeniyle kesintiye uğramamış olabilir. Meta, bu özelliği tam olarak uygulamamaya karar verirse, belki de hiçbir zaman bu kesintileri yaşamayacaksınız. Ancak, eğer Reklam Aralarıyla karşılaşırsanız, artık bu özelliğin ne olduğunu biliyorsunuz.

Meta, Instagram’ı sadece bir fotoğraf filtresi uygulaması olmaktan çıkararak, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline getirdi. Abonelikler, uygulama içi satın almalar ve yenilikçi reklam formatları gibi çeşitli gelir modelleriyle Instagram, Meta’nın teknoloji dünyasındaki devasa başarılarından biri olarak öne çıkıyor. 12 yıl önce yapılan bu cesur yatırım, bugün teknoloji dünyasının en başarılı satın alımlarından biri olarak anılıyor ve Instagram’ın 45 milyar dolarlık değeri, bu başarının bir göstergesi.