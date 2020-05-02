Akıllı Telefonlar
Vivo, yeni bir kamera patenti aldı
Çin’in yenilikçi teknoloji firmalarından Vivo, yeni bir kayar kamera patenti aldı. Vivo’nun bu hamlesi, yeni bir akıllı telefon modeli mi geliyor sorusunu da akıllara getirdi.
İlginizi çekebilir: OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı
Vivo markası yenilikçi bir cihazla mı karşımıza çıkacak
Kayar kamera tasarımına sahip bir cihaz patenti alan Vivo, tüketicilerin akıllarında soru işareti yarattı. Yenilikler konusunda genellikle öncü bir marka konumunda bulunan Vivo’nun, pop-up kamera teknolojisini de ilk kullanan marka olduğunu da hatırlatalım. 91 Mobiles tarafından sızdırılan patent görüntülerine baktığımız zaman, Vivo’nun yeni kamera patenti bizlere Xiaomi’nin Mi Mix 3 modelini hatırlattı. Vivo’nun dikkat çeken yeni kamera tasarımındaki bir diğer detay ise, Vivo’nun ön tarafta da LED flaş ışığı kullanacak olması. Bu tasarım ile beraber, Mi Mix 3’te olduğu gibi neredeyse çerçevesiz denilebilecek düzeyde bir tasarım yakalanmış oluyor.
Yenilikçi teknolojiler konusunda iddialı olan Vivo, ekran altında parmak izi okuyucu teknolojisini de ilk uygulayan firma idi. Firmanın yenilikçilik yönündeki geçmişini de göz önüne alırsak; bu patentin kullanılacağı cihazda da radikal yenilikler ile karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.
Siz Vivo’nun patentini aldığı bu kamera tasarımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Vivo nasıl bir yenilik ile karşımıza çıkabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı!
OnePlus Z, şirketin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisinin fiyat artışı yüzünden uygun fiyatlı olarak çıkarmayı planladığı modeli. Cihazın yakın zamana kadar ismi OnePlus 8 Lite olarak geçiyordu. Bugün ise cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: OnePlus Z olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı!
OnePlus Z hakkında neler ortaya çıktı?
Temmuz ayında çıkması beklenen OnePlus Z, MediaTek Dimensity 1000L yonga setini kullanacağı düşünülüyordu. Fakat bugün ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacak. İlk başta bu sızıntıların bir yanlış anlaşılma olduğu tahmin ediliyordu. Fakat ortaya çıkan bir başka alternatif açıklama var. Bazı haber kaynaklarına göre OnePlus Z‘nin gecikme sebebi yonga seçimini yapamamasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda OnePlus 8 ve 8 Pro ile birlikte çıkması planlanan cihaz çok daha ileri bir tarihe ertelendi. Bunun sebebi, Qualcomm tarafı OnePlus‘a MediaTek‘ten daha iyi bir teklif yapmış olabilir.
OnePlus, kurulduğu günden bu yana sadece Qualcomm yongalarını kullanıyordu. Qualcomm ile olan iş birlikleri her etkinlikte her basın toplantısında belirtiliyor. Bu sebepten Qualcomm, OnePlus‘ın başka bir yonga seti üreticisi ile çalışmasını istemiyor olabilir. Eğer durum bu şekildeyse cihazın MediaTek çip üzerine tasarlanmasının ardından değiştirilen bir kararla, yeni çip üzerinde yeniden tasarlanması gerekir. Bu da birkaç aylık sarkmanın sebebini bize gösteriyor.
MediaTek Dimensity 1000L her ne kadar kağıt üstünde Snapdragon 765‘tan daha iyi gözükse de OnePlus, Snapdragon’a yazılım optimizasyonu konusunda daha yakın duruyor. İlerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme XT, Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Android 10 temelinde Realme UI 1.0 arayüzüne geçen Realme XT, birkaç düzeltme ve yenilik de barındıran Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı.
Realme XT modeli için yayımlanan RMX1921EX_11_C.04 kodlu Nisan Ayı güvenlik güncellemesi yeni güvenlik yaması haricinde geliştirmeler de barındırıyor. Güncelleme notlarında 3. parti uygulamaların ses kalitesinde geliştirme yapılığı belirtiliyor. Ayrıca “Saat” uygulamasının alarımları otomatik olarak devredışı bırakmasını sağlayan bir hata düzeltmesi de güncelleme ile birlikte sunuluyor.
İlginizi çekebilir: Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama
Nisan Ayı güncellemesi notları
Güvenlik
- Android güvenlik yaması; Nisan 2020
Düzeltmeler
- 3. parti uygulamalar için ses kalitesi geliştirildi.
- Karanlık mod aktif iken son konum bilgileri listesinin sağına ok eklendi.
- Müzik çalındığında çıkan rahatsız edici ses giderildi.
- Alarmı otomatik olarak kapatan arka plan uygulamalarını kapatma hatası giderildi.
Dağıtımına başlanan güncelleme kademeli olarak tüm XT kullanıcılarına dağıtılacak.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Bu yıl piyasaya çıkan en çok dikkat çeken konsept telefonlardan birisi Samsung Galaxy Z Flip oldu. Şimdi ise cihazın DxOMark puanı ortaya çıktı. Galaxy Z Flip, her ne kadar katlanabilir ekrana sahip ve ilgi çeken ekrana sahipte olsa kamera tarafında çok iyi bir sonuç vermiyor.
İlginizi çekebilir: Meizu 17 Pro kamera ve ses özellikleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından 105 genel puan alarak çok da kötü olmayan bir skora ulaştı. Bu puan, Apple‘ın iki sene önceki amiral gemileri olan iPhone XS ve iPhone XS Max‘in arkasında kalıyor. Galaxy Z Flip, her ne kadar çok kötü bir skor almasa da geçtiğimiz yıllarda çıkan telefonların bile gerisinde kalması oldukça dikkat çekici.
Galaxy Z Flip, premium segmentte yarış bu kadar kızışmışken ve rekabet fazlayken aldığı bu skorla segmentinin gerisinde kaldı. Cihazın DxOMark detaylarına baktığımızda ayrıntı seviyelerinin bazen oldukça düşük olduğu, otomatik odaklamanın yavaşlığı belirtiliyor. Ayrıca cihazın ultra geniş açılı kamerası bazen iç mekanlarda renkleri fazla dağıtıyor ve doğal olmayan görüntüler oluşturuyor. Galaxy Z Flip, bokeh efektinde ise derinlik tahmini yaparken yapaylıklar bulunduruyor.
Bunların haricinde Galaxy Z Flip, geniş bir dinamik aralığa ve doğruluğu oldukça iyi çalışan beyaz dengesine sahip. Video kayıt ederken ise renkleri, odağı ve sabitlemesi oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.