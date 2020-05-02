Vivo, yeni bir kamera patenti aldı

Çin’in yenilikçi teknoloji firmalarından Vivo, yeni bir kayar kamera patenti aldı. Vivo’nun bu hamlesi, yeni bir akıllı telefon modeli mi geliyor sorusunu da akıllara getirdi.

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Vivo markası yenilikçi bir cihazla mı karşımıza çıkacak

Kayar kamera tasarımına sahip bir cihaz patenti alan Vivo, tüketicilerin akıllarında soru işareti yarattı. Yenilikler konusunda genellikle öncü bir marka konumunda bulunan Vivo’nun, pop-up kamera teknolojisini de ilk kullanan marka olduğunu da hatırlatalım. 91 Mobiles tarafından sızdırılan patent görüntülerine baktığımız zaman, Vivo’nun yeni kamera patenti bizlere Xiaomi’nin Mi Mix 3 modelini hatırlattı. Vivo’nun dikkat çeken yeni kamera tasarımındaki bir diğer detay ise, Vivo’nun ön tarafta da LED flaş ışığı kullanacak olması. Bu tasarım ile beraber, Mi Mix 3’te olduğu gibi neredeyse çerçevesiz denilebilecek düzeyde bir tasarım yakalanmış oluyor.

Yenilikçi teknolojiler konusunda iddialı olan Vivo, ekran altında parmak izi okuyucu teknolojisini de ilk uygulayan firma idi. Firmanın yenilikçilik yönündeki geçmişini de göz önüne alırsak; bu patentin kullanılacağı cihazda da radikal yenilikler ile karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.

Siz Vivo’nun patentini aldığı bu kamera tasarımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Vivo nasıl bir yenilik ile karşımıza çıkabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!