Akıllı Telefonlar
OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı!
OnePlus Z, şirketin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisinin fiyat artışı yüzünden uygun fiyatlı olarak çıkarmayı planladığı modeli. Cihazın yakın zamana kadar ismi OnePlus 8 Lite olarak geçiyordu. Bugün ise cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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OnePlus Z hakkında neler ortaya çıktı?
Temmuz ayında çıkması beklenen OnePlus Z, MediaTek Dimensity 1000L yonga setini kullanacağı düşünülüyordu. Fakat bugün ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacak. İlk başta bu sızıntıların bir yanlış anlaşılma olduğu tahmin ediliyordu. Fakat ortaya çıkan bir başka alternatif açıklama var. Bazı haber kaynaklarına göre OnePlus Z‘nin gecikme sebebi yonga seçimini yapamamasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda OnePlus 8 ve 8 Pro ile birlikte çıkması planlanan cihaz çok daha ileri bir tarihe ertelendi. Bunun sebebi, Qualcomm tarafı OnePlus‘a MediaTek‘ten daha iyi bir teklif yapmış olabilir.
OnePlus, kurulduğu günden bu yana sadece Qualcomm yongalarını kullanıyordu. Qualcomm ile olan iş birlikleri her etkinlikte her basın toplantısında belirtiliyor. Bu sebepten Qualcomm, OnePlus‘ın başka bir yonga seti üreticisi ile çalışmasını istemiyor olabilir. Eğer durum bu şekildeyse cihazın MediaTek çip üzerine tasarlanmasının ardından değiştirilen bir kararla, yeni çip üzerinde yeniden tasarlanması gerekir. Bu da birkaç aylık sarkmanın sebebini bize gösteriyor.
MediaTek Dimensity 1000L her ne kadar kağıt üstünde Snapdragon 765‘tan daha iyi gözükse de OnePlus, Snapdragon’a yazılım optimizasyonu konusunda daha yakın duruyor. İlerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme XT, Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Android 10 temelinde Realme UI 1.0 arayüzüne geçen Realme XT, birkaç düzeltme ve yenilik de barındıran Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı.
Realme XT modeli için yayımlanan RMX1921EX_11_C.04 kodlu Nisan Ayı güvenlik güncellemesi yeni güvenlik yaması haricinde geliştirmeler de barındırıyor. Güncelleme notlarında 3. parti uygulamaların ses kalitesinde geliştirme yapılığı belirtiliyor. Ayrıca “Saat” uygulamasının alarımları otomatik olarak devredışı bırakmasını sağlayan bir hata düzeltmesi de güncelleme ile birlikte sunuluyor.
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Nisan Ayı güncellemesi notları
Güvenlik
- Android güvenlik yaması; Nisan 2020
Düzeltmeler
- 3. parti uygulamalar için ses kalitesi geliştirildi.
- Karanlık mod aktif iken son konum bilgileri listesinin sağına ok eklendi.
- Müzik çalındığında çıkan rahatsız edici ses giderildi.
- Alarmı otomatik olarak kapatan arka plan uygulamalarını kapatma hatası giderildi.
Dağıtımına başlanan güncelleme kademeli olarak tüm XT kullanıcılarına dağıtılacak.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Bu yıl piyasaya çıkan en çok dikkat çeken konsept telefonlardan birisi Samsung Galaxy Z Flip oldu. Şimdi ise cihazın DxOMark puanı ortaya çıktı. Galaxy Z Flip, her ne kadar katlanabilir ekrana sahip ve ilgi çeken ekrana sahipte olsa kamera tarafında çok iyi bir sonuç vermiyor.
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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından 105 genel puan alarak çok da kötü olmayan bir skora ulaştı. Bu puan, Apple‘ın iki sene önceki amiral gemileri olan iPhone XS ve iPhone XS Max‘in arkasında kalıyor. Galaxy Z Flip, her ne kadar çok kötü bir skor almasa da geçtiğimiz yıllarda çıkan telefonların bile gerisinde kalması oldukça dikkat çekici.
Galaxy Z Flip, premium segmentte yarış bu kadar kızışmışken ve rekabet fazlayken aldığı bu skorla segmentinin gerisinde kaldı. Cihazın DxOMark detaylarına baktığımızda ayrıntı seviyelerinin bazen oldukça düşük olduğu, otomatik odaklamanın yavaşlığı belirtiliyor. Ayrıca cihazın ultra geniş açılı kamerası bazen iç mekanlarda renkleri fazla dağıtıyor ve doğal olmayan görüntüler oluşturuyor. Galaxy Z Flip, bokeh efektinde ise derinlik tahmini yaparken yapaylıklar bulunduruyor.
Bunların haricinde Galaxy Z Flip, geniş bir dinamik aralığa ve doğruluğu oldukça iyi çalışan beyaz dengesine sahip. Video kayıt ederken ise renkleri, odağı ve sabitlemesi oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.
Akıllı Telefonlar
Tim Cook, iPhone SE hakkında iddialı konuştu!
Bu yıl yenilenen iPhone SE, Apple’ın orta sınıf akıllı telefon kullanıcılarına ulaşması açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Markanın CEO’su Tim Cook ise yaptığı son açıklama ile Android işletim sistemini kullanan rakiplerine gözdağı verdi!
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Tim Cook: iPhone SE, en güçlü Android telefondan bile daha hızlı!
Apple, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin yatırımcı sunumunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Sunuma katılan yatırımcılarla bir araya gelen Tim Cook, markanın en yeni akıllı telefon iPhone SE ile ilgili çok cesur açıklamalarda bulundu. Cook, yeni iPhone modeline ilişkin hangi bölgelerde yüksek satış beklendiğine ilişkin bir soruya “düşük gelir seviyesine sahip ülkeler” cevabını verdi. Bununla da yetinmeyen Tim Cook, yeni telefonun uygun fiyat etiketinin pek çok kişiyi iOS’a geçiş için zorlayacağını ifade etti.
Toplantının en şaşırtıcı yanıtı ise, iPhone SE’nin Android telefonlara kıyasla nereye konumlandığına ilişkin bir soruya geldi. Bu soruya oldukça net bir cevap veren Cook, cihazın “piyasadaki en iyi ve en güçlü Android telefondan bile daha hızlı” olduğunu iddia etti. Telefonun fiyatlandırma stratejisi ile ilgili gelen bir eleştiri ise, markanın her zaman en iyi ürünleri uygun fiyata sunma hedefi olduğu şeklinde yanıtlandı.
Tim Cook’un iddialı açıklamaları, markanın iPhone SE modelinden çok umutlu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye’de henüz satışa sunulmayan telefonun şirket karlılığına nasıl etki edeceği de merakla bekleniyor.