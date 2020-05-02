OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı!

OnePlus Z, şirketin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisinin fiyat artışı yüzünden uygun fiyatlı olarak çıkarmayı planladığı modeli. Cihazın yakın zamana kadar ismi OnePlus 8 Lite olarak geçiyordu. Bugün ise cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

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OnePlus Z hakkında neler ortaya çıktı?

Temmuz ayında çıkması beklenen OnePlus Z, MediaTek Dimensity 1000L yonga setini kullanacağı düşünülüyordu. Fakat bugün ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacak. İlk başta bu sızıntıların bir yanlış anlaşılma olduğu tahmin ediliyordu. Fakat ortaya çıkan bir başka alternatif açıklama var. Bazı haber kaynaklarına göre OnePlus Z‘nin gecikme sebebi yonga seçimini yapamamasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda OnePlus 8 ve 8 Pro ile birlikte çıkması planlanan cihaz çok daha ileri bir tarihe ertelendi. Bunun sebebi, Qualcomm tarafı OnePlus‘a MediaTek‘ten daha iyi bir teklif yapmış olabilir.

OnePlus, kurulduğu günden bu yana sadece Qualcomm yongalarını kullanıyordu. Qualcomm ile olan iş birlikleri her etkinlikte her basın toplantısında belirtiliyor. Bu sebepten Qualcomm, OnePlus‘ın başka bir yonga seti üreticisi ile çalışmasını istemiyor olabilir. Eğer durum bu şekildeyse cihazın MediaTek çip üzerine tasarlanmasının ardından değiştirilen bir kararla, yeni çip üzerinde yeniden tasarlanması gerekir. Bu da birkaç aylık sarkmanın sebebini bize gösteriyor.

MediaTek Dimensity 1000L her ne kadar kağıt üstünde Snapdragon 765‘tan daha iyi gözükse de OnePlus, Snapdragon’a yazılım optimizasyonu konusunda daha yakın duruyor. İlerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.