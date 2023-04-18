Vivo, 20 Nisan’da Çin’de en son katlanabilir cihazları ve tabletleri dahil olmak üzere yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca şirketin Y serisinde birkaç orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor ve Vivo Y78+ şimdiden çevrimiçi olarak heyecan yaratıyor. Şimdi, standart Vivo Y78’ın da 3C ve Google Play web sitelerinde tespit edildiği bildiriliyor.

Vivo Y78, yakın zamanda 3C sertifikası web sitesinde V2278A model numarasıyla ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, aynı model numarası Google Play’de Vivo Y78 ve Y78m akıllı telefonlarla ilişkilendirildi: Vivo’nun cihazı farklı bölgelerde farklı isimler altında pazarlamayı planladığı anlamına gelebilir. Aslında Vivo Y78m, Çin’e özel bir model olabilir.

Ayrıca 3C sertifikası, bu cihazın 44W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını ortaya koyuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Daha önce sızdırılan Vivo Y78+ 5G’ye benzer bir tasarıma sahip olduğu geçtiğimiz günlerde NCC web sitesinde görüldü. Şık bir tasarıma ve iki halka içinde üç kamera sensörlü oldukça büyük bir kamera tümseğine sahip.

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Ön tarafta, Vivo telefon, ortasında selfie kamerası için bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahip. Diğer özellikleri bilinmese de, büyük bir ekrana ve iyi kameralara sahip orta sınıf bir akıllı telefon olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Yakın gelecekte, 12 GB’a kadar RAM’e sahip bir Snapdragon 695 işlemciyle donatılmış olan Vivo Y78+ da piyasaya sürülecek.