V2278A model numarasına sahip yaklaşmakta olan bir Vivo telefonu 3C sertifikasyon sitesinin veritabanında ortaya çıktı. Her zamanki gibi, listeleme bize cihazın hızlı şarj yetenekleri hakkında bir ipucu verdi.

V2278A’nın 3C sertifikası, 5G özellikli bir cihaz olduğu fark edildi Ayrıca, cihazın V4440LOB1-CN ve V4440L0A1-CN model numaralarına sahip bir güç adaptörüyle birlikte gönderilebileciğede detaylar arasında.

Vivo V2278A’nın 44W hızlı şarjı desteklemesi beklendiğinden, orta sınıf bir telefon olabileceği görülüyor. Şu anda cihazın diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ancak, V2278A’nın Çin pazarında Vivo Y serisi bir telefon olarak piyasaya sürülebileceği görülüyor. Hatırlamak gerekirse, Vivo Y78+ 5G adlı bir Vivo Y serisi telefon da resmiyet kazanması bekleniyor.

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Y78+ 5G de geçen ay 3C’de 44W şarj cihazıyla görüldü. Dolayısıyla, V2278A’nın Y serisi bir telefon olarak piyasaya çıkması muhtemel. Büyük olasılıkla, V2278A akıllı telefon mayıs ayında bir noktada Çin pazarına girebilir.

İlgili haberlerde, Vivo 20 Nisan’da Çin pazarında Vivo X Flip ve Vivo X Fold 2 katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. X Flip, Vivo’nun katlanabilir ekranlı kapaklı telefonu olurken, X Fold 2 ise ilk Snapdragon 8 Gen 2 destekli katlanabilir akıllı telefon olacak. Vivo Pad 2 de aynı lansman etkinliği sırasında piyasaya sürülecek.