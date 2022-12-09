Vivo, Y30 5G modelinden sonra şirketin Y serisindeki en yeni orta sınıf 5G akıllı telefonu olan Y35 5G’yi Çin’de duyurdu. 6,51 inç HD+ ekrana sahip olan telefon, 5G destekli Mediatek Dimensity 700 işlemci, 6GB’a kadar RAM ile güçlendirildi ve üzerinde Android 13 tabamlı OriginOS Ocean ile beraber geliyor.

Ayrıca bkz: Xiaomi 13 Özel Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Telefonda 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera içeren çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera var. Ayrıca parmak izi okuyucusu ve 15W şarj desteği ile 5000mAh pil kapasitesine sahip.

Vivo Y35 5G özellikleri

6,51 inç (1600 x 720 piksel) HD+ 20:9 LCD ekran

Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 700 7nm işlemci (Çift 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU)

128GB (UFS 2.1) depolama alanı ile 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4x RAM

OriginOS Ocean ile Android 12

Çift SIM

LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensör

5MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 164,05×75,60×8,15mm; Ağırlık: 186g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

15W hızlı şarj ile 5000mAh (tipik) / 4910mAh (minimum) pil

Fiyatlandırma

Siyah, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle gelen vivo Y30 5G, 128GB depolama alanına sahip 4GB, 6GB ve 8GB RAM modelleri için sırasıyla 1,199 yuan (172 Dolar), 1,399 yuan (201 Dolar) ve 1,499 yuan (215 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.