Xiaomi 13 Pro, 11 Aralık Pazar günü geliyor. Süslü bir yeşil renge ve yeni bir kamera tasarımına sahip olacak, ancak daha da önemlisi, sonunda resmi bir IP derecesi alıyor. Şirket, Weibo’da yayınlanan süslü bir videoda telefonun toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikası alacağını açıkladı.

IP derecesinin IEC – Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından onaylanması gerekir; aksi takdirde, yasal olarak bir ürünün giriş korumasına sahip olduğu ilan edilemez. Uygun fiyatlı Xiaomi telefonları, resmi bir IP53 derecesine sahiptir; bu, telefonun hafif tozdan ve sıçrayan sudan korunduğu anlamına gelir.

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Ayrıca yeni Xiaomi 13 Serisi lansmanının ertelenmesinin ardından nihayet bu sabah en son çıkış zamanı açıklandı. Resmi olarak, Xiaomi 13 Serisi Lansmanı 11 Aralık için yeniden planlandı. Xiaomi aynı zamanda bir tanıtım posteri ve Xiaomi 13 özel tanıtım videosu paylaştı.

Paylaşılan poster Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun arka tasarımını gösteriyor. Bunlar arasında Xiaomi 13 Pro deri arka yüzeye sahipken, Xiaomi 13 standart versiyonu cam arka yüzeye sahip. Ayrıca posterde kamera İXiaomi 13’ün f/1.8-f/2.2 15mm-75mm, Xiaomi 13 Pro’nun ise f/1.9-f/2.2 14mm-75mm kamera sistemine sahip olduğu belirtilirken, her ikisi de VARIO-SUMMICRON etiketine sahip.

Resmi olarak Xiaomi 13, yenilikçi teknoloji malzemeleri kullanılarak “nano derisi” ile donatılmıştır. Ayrıca bir tanıtım videosu da yayınladı.