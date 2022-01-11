vivo Y21 Ülkemizde Satışa Sunuldu

vivo Y21 modeli, %89 ekran-gövde oranına sahip, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 6,51 inç ekran ile kullanıcılara sunuluyor. Cihazda hücre içi teknolojisine sahip HD Halo Ekranı sayesinde renk doygunluğu da artırılmış durumda. Aynı zamanda Göz Koruma Modu sayesinde mavi ışığı filtreleyerek izleme deneyimi daha sağlıklı hale getiriliyor.

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vivo Y21 neler sunuyor

Akıllı telefon gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor. vivo Multi-Turbo 5.0 ile de, veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını destekliyor. Y21’de yer alan genişletilmiş RAM seçeneği günlük etkileşimi kolay hale getiriyor ve 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı ile gelen Y21 uygulamalarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatlıkla muhafaza edebilmenize olanak sağlıyor.

Y21, 13 MP ve 2 MP’lik iki arka kameradan oluşan bir kamera modülüne sahip. Yapay Zeka Arka Kamera Sistemi sayesinde Yüz Güzelliği, Filtreler ve Bokeh gibi çeşitli özellikleri destekleyerek fotoğraflarınıza yaratıcılık katmanıza yardımcı oluyor. Yeni fotoğraf özellikleri arasında yer alan Kişiselleştirilmiş Portre Modu, ters ışıkta bile netlik sağlamaya yardımcı oluyor. Bununla kalmayıp süper makro kamerası, 4 cm’ye kadar yaklaşan bir odak ile küçük detayları yakalayabilmenizi sağlıyor.

İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçenekleri bulunan vivo Y21, 8,0 mm’lik ince gövdesinde 5000 mAh değerinde bir pil barındırıyor. 18 W Hızlı Şarj özelliği zamanı hızlandırırken, telefonunuzu taşınabilir bir güç kaynağına dönüştüren ters şarj işlevi de unutulmaması gereken özellikler arasında yer alıyor. 182 gr ağırlığı ile de cihaz rahat bir tutuş sağlıyor. Sade tasarımın estetiği ve parlayan bir yıldızı andıran renk seçenekleri ve 4.299 TL satış fiyatıyla vivo Y21, kullanıcılara göz kırpıyor.