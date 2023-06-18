Popüler performans testi platformu AnTuTu, yaklaşmakta olan Vivo X90s akıllı telefon için Android dünyasında çığır açan bir performansa işaret eden AnTuTu sonuçlarını yayınladı. Model numarası “V2241HA” olarak belirlenen cihaz, MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga setine 12GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı eşlik ediyor. Bu özelliklerle rekorlar kırmak işten bile değil! İşte Vivo’nun yeni canavarı!

Vivo X90s AnTuTu Rekoruyla Tarihe Geçti!

Vivo X90s’in en dikkat çekici özelliği, olağanüstü performansına katkıda bulunan MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti diyebiliriz. Yonga setinde 3,35 GHz hızında çalışan birincil Cortex-X3 çekirdeği, 3,0 GHz hızında çalışan üç Cortex-A715 performans çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeği bulunuyor.

AnTuTu’ya göre cihaz, AnTuTu V10 kıyaslamasında 1.657.772 gibi etkileyici bir toplam puan elde etti. Puanlara bakıldığında işlemcinin değerlendirildiği CPU skoru 435.656, grafik biriminin değerlendirildiği GPU skoru 605.932, bellek gücünün değerlendirildiği MEM skoru 314.297 ve arayüz akıcılığının değerlendirildiği UX skoru ise 301.887 puan olarak karşımıza çıkıyor.

AnTuTu, Vivo X90s’in AnTuTu V10’da mevcut Android amiral gemisi modellerinden daha iyi performans gösterdiğini ve MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinin performansının selefi Dimensity 9200’e göre önemli ölçüde arttığını söylüyor. Diğer benchmark testlerinde de vivo X90s üstün performans gösterdi. Cihaz, Geekbench 6’da tek çekirdek testinde 1790 puan ve çok çekirdek testinde 5381 puan elde etti.

Bu sonuçlar, akıllı telefonun Xiaomi 13 Ultra ve Samsung Galaxy S23 Ultra gibi rakiplerinin yanı sıra Snapdragon 8 Gen 2 içeren diğer amiral gemisi cihazlara kıyasla üstün performansını daha da sağlamlaştırıyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip X90s, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip bir depolama ve bellek seçeneği sunuyor. Akıllı telefon Immortalis-G715 MC11 GPU’yla geliyor ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı grafik performansı sağlıyor.

Vivo X90s’in resmi görüntüsü birkaç gün önce görüldü. Cihaz ayrıca Çin’in MIIT ve 3C’sinden sertifikalar alırken, Google Play Console ve TENAA listelerinde de yer aldı. Cihazın bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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