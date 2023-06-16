Bir Vivo yöneticisi, Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro Plus’tan sonra Vivo X90 serisinin dördüncü üyesi olan Vivo X90s’in varlığını doğruladı. Cihazın çıkış tarihi ve Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak yönetici, X90 serisinni diğer modellerinin tasarım dilini koruyacak X90s’in neye benzediğini açıkladı. İşte Vivo cephesinin MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili yeni canavarı!

Vivo X90s Amiral Gemilerini Yerle Bir Edecek!

Vivo X90s, serinin diğer modelleri gibi içinde dört lens bulunan dairesel bir kamera muhafazasına sahip. Vivo ayrıca kamera yuvasını ‘Xtreme Imagination’ markasının yanı sıra Zeiss logosu, kamera bilgileri ve bir LED flaş dizisi ile çevrelemeye devam ediyor.

Ek olarak, Vivo’nun X90’ları 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 flash depolama alanı ile sunması bekleniyor. Vivo diğer X90 serisi modellerinin 512 GB’lık versiyonlarını satıyor, dolayısıyla bu durum X90s için de geçerli olursa şaşırmayacağız.

Firmanın X90s’i serinin diğer modellerinde kullanılan Dimensity 9200’ün güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan Dimensity 9200+ ile donatması muhtemel. Birçok ekran görüntüsü ve sızıntı kaynağı da bu bilgiyi doğruluyor. Görünen o ki, X90s kamera gibi baız konularda X90 modellerinin gerisinde olsa da, performans konusunda kardeşlerinden bir adım önde olacak.

Dimensity 9200+, diğer performans ve verimlilik değişikliklerinin yanı sıra hız aşırtmalı ARM Cortex-X3 ve Cortex-A715 CPU çekirdeklerine sahip. Bu sayede Vivo X90s sadece firmanın kendi içinde değil, diğer markaların yarıştığı genel performans sıralamalarında da ilk sıralara oynayan bir model olacak.

Firmanın bu cihaz hakkındaki lansman planları halen belirsizliğini koruyor. Ancak tanıtımın bu ay içerisinde gerçekleşmesi ve bu modelin yalnızca Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Yani X90 serisinin diğer modelleri gibi X90s de ülkemizi pas geçecek gibi görünüyor.

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