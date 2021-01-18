Lenovo Thinkpad X1 Fold incelemesiyle karşınızdayız. Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olan X1 fold detayları videomuzda!

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ThinkPad X1 Fold kolayca katlanabilen, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte, güçlü ve dayanıklı olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevrimiçi göz atma , video aktarma ya da sunum amacıyla kullanılan cihaz tablet formuna da getirilebiliyor. Intel Hybrid teknolojisine sahip Core i5 işlemcilerle desteklenen cihaz çok yönlülük ve kolay taşınabilirlik desteği sağlıyor.

Farklı kullanım seçenekleriyle kullanıcıların birincil cihazı konumuna gelen, 999 gram olan ağırlığı ve katlanabilir olma özelliklerine sahip Lenovo Thinkpad X Fold’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Dilerseniz, küçük bir çanta da hatta cebinize kolaylıkla sığdırabilirsiniz. Dayanıklılığı ile ön planda olan Thinkpad X1 Fold tüm askeri MIL-STD-810H standart testlerinden geçti.

13,3 inç OLED ekran bulunmakta. Aynı zaman da 2K (2048×1536 piksel) çözünürlük sağlıyor.

Bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Bluetooth Mini Fold Klavye ile belgelerinize eklemeler yapabilir, notlar alabilirsiniz. Beraberin de cihazın içine yerleştirip kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca belge ve notlarınızı Lenovo Mod Kalemi ile kolaylıkla imzalayabilirsiniz.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri

DONANIM

Intel Core i5-L16G7

Intel UHD Graphics

8 GB LPDDR4x 4266 Mhz

256 GB M.2 SSD

SES

Realtek ALC3306

Dolby Atmos Desteği

2x 1W hoparlör

ADAPTÖR

65W USB-C Slim

EKRAN

13,3 inç QXGA (2048×1536) OLED 300 nit

KALEM

Lenovo Mod Pen

AĞIRLIK

0,999 kg

BOYUT

Katlı 158 x 235.6 x 27.8 mm

Açık 299 x 235.6 x 11.3 mm

BAĞLANTI

Intel AX200 802.11ax

Bluetooth 5.1

USB

2x USB-C 3.2 Gen 2