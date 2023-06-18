Tipster Fixed Focus Digital, kısa bir süre önce yaklaşmakta olan Vivo X100 Pro+‘nın tasarım görüntüsünü paylaştı. Render, vivo X100 Pro+’nın sol tarafta konumlandırılmış ve dikdörtgen bir matris alanı içine yerleştirilmiş bir kamera modülünü göz önüne seriyor. Bu tasarım, vivo X80 serisine benzerken, Vivo X90 serisinden önemli bir sapmadan ziyade estetiğin devam ettiğini gösteriyor.

Vivo X100 Pro+ Sızdırıldı

Bir başka duyumcu Digital Chat Station’a göre, Vivo X100 Pro+’nın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Alt uç varyantların, yani Vivo X100 Pro ve vivo X100 standart versiyonlarının bu yılın sonuna kadar tanıtılabileceği tahmin edilebilir.

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Raporlar ayrıca, Vivo X100 ve X100 Pro’nun MediaTek Dimensity 9300 işlemciyi, X100 Pro+’nın en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformuna sahip olması bekleniyor. Bu, vivo’nun Snapdragon 8 Gen 3’ün genel performansının Dimensity 9300’ün performansını aşacağını gösteriyor. Bununla birlikte, Vivo ve MediaTek’in Dimensity 9300 yonga setini optimize etmek için işbirliği yaptığı da bilgiler arasında yer alıyor.

Kamera tarafında vivo X100’ün 50 megapiksel Sony IMX989 ana sensör, 32 megapiksel ultra geniş açılı lens ve çift optik görüntü sabitleme desteğine sahip 12 megapiksel periskop telefoto lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtildi.

vivo X100 serisinin piyasaya sürülmesinden önce, vivo X90 serisinin son modeli olan vivo X90s’in piyasaya sürülmesi planlanıyor.