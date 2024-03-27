vivo, Çin’de heyecan verici bir tanıtım gerçekleştirdi ve beklenen Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro katlanabilir telefonlarını duyurdu. Bu yeni nesil cihazlar, özellikle tasarım ve teknoloji alanında önemli yenilikler sunuyorlar.

Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro, dairesel bir arka kamera muhafazası, karbon fiber menteşe ve kullanışlı bir uyarı kaydırıcısı gibi benzer tasarım özelliklerine sahip. Ancak, her iki model de kendi benzersiz özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ekran konusunda, iç panelin çapraz boyutu 8,03 inç ve 120Hz yenileme hızıyla etkileyici bir görüntü sunuyor. Aynı zamanda kapak ekranı da 6,53 inç boyutunda ve yüksek çözünürlüklü bir deneyim sağlıyor. Hem Vivo X Fold 3 hem de X Fold 3 Pro, ince ve hafif bir tasarıma sahip olmalarına rağmen dayanıklılık konusunda da iddialı.

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Her iki model de, TÜV Rheinland tarafından 500.000 katlanmaya dayanıklı hafif karbon fiber menteşe ile donatılmıştır. Ayrıca, katlanabilir ekranlarında darbeye dayanıklı bir film bulunuyor, bu da günlük kullanımda ekstra koruma sağlıyor.

Vivo X Fold 3 Pro, gücünü yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve geniş depolama seçenekleri sunuyor. Özellikle, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olan model, kullanıcılara yüksek performans ve depolama esnekliği sağlıyor.

Kamera özellikleri de dikkate değer. X Fold3 Pro, 50 MP ultra algılamalı ana kameraya ek olarak 64 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı modüllere sahip. Bu sayede kullanıcılar, çeşitli çekim senaryolarında yüksek kaliteli görüntüler elde edebilirler.

Vivo X Fold 3 ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor ve farklı depolama seçenekleri sunar. Yine de, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera gibi güçlü kamera özellikleriyle donatılmış durumda.

Her iki telefon da yüksek hızlı şarj özellikleri, 5G bağlantısı ve diğer pek çok modern özellikle birlikte geliyor. Ayrıca, suya dayanıklılık konusunda da belirli bir koruma seviyesine sahip. vivo’nun X Fold3 ve X Fold3 Pro modelleri, katlanabilir telefon teknolojisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu cihazlar, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunarken, güçlü performans ve dayanıklılıkla da öne çıkıyorlar.

İçindekiler Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri

Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri