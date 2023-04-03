Vivo yeni katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi son gelen sızıntılara göre cihaza ait canlı bir görüntü şimdi internette ortaya çıktı.

Katlanabilir telefonun görüntüsü erken saatlerde Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Cihaz mor renge sahip.

Telefon, Vivo X Fold serisi de dahil olmak üzere Vivo X serisinin geri kalanı gibi dairesel bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modül, açıldığında telefonun sol üst köşesinde yer alacak.

Teknik özellikler söz konusu olduğunda, önceki raporlar Vivo X Flip’in Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından destekleneceğini ve Android 13 ile beraber gelmesi sızıntılar arasında. Yonga seti 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile beraber gelecek.

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FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç ana katlanabilir ekrana sahip olacak. Dikdörtgen kapak ekranı ise 682 piksel çözünürlük sunacak.

Fotoğrafçılık ve videografi için telefon Zeiss destekli bir çift kamera sistemi kullanacak. Bu sistemde 50MP Sony IMX866 birincil sensör ve 12MP Sony IMX663 ultra geniş birim yer alacak. Son olarak, 4.400mAh pil ile desteklenecek ve 44W hızlı kablolu şarj desteği taşıyacak.

Vivo X Flip’in bu ay içerisinde tanıtılacağına yönelik bilgiler var. Katlanabilir telefonun Vivo X Fold 2 ve Vivo Pad 2 tablet ile birlikte duyurulacağı söyleniyor. Lansman tarihi henüz belli değil.