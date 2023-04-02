Vivo bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, giriş segmenti için Vivo Y11 2023 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo Y11 2023, arka tarafta yuvarlak bir kamera modülüne sahip. Bu kamera modülünün içerisinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Kamera modülünün altında ise dikey bir şekilde konumlandırılmış “Vivo” yazısı göze çarpıyor. Akıllı telefon ön tarafta damla çentikli bir ekran tasarımına sahip. Vivo Y11 2023 karşımıza iki renk seçeneği ile birlikte çıkıyor:

Açık Mavi

Gri

Akıllı telefonun damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olduğunu söyledik. Bu ekran 6.51 inç büyüklükte. Ekran çözünürlüğü ise HD+. Ekran yenileme hızı tarafında 60hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefon IPS LCD bir ekran paneli ile birlikte geliyor.

Vivo Y11 2023, kaputun altında MediaTek’in Helio P35 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Bu dahili depolama micro SD kart yardımıyla 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor. MediaTek Helio P35 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Vivo Y11 biri önde biri arkada olmak üzere iki adet kamera ile birlikte geliyor. Arka tarafta bizleri 8 MP çözünürlükte ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya LED flaş eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.