Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir uygun fiyatlı modeli Vivo V30 Lite üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo V30 Lite’ı piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo V30 Lite neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Vivo V30 Lite kaputun altında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine tek varyasyon eşlik ediyor:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 301 dolar

Akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve bir adet flicker sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.